Manutenzione dei sistemi informatici, ricetta elettronica "fuori uso" per tutta la giornata

Azienda Zero informa che dalle ore 4 alle ore 23 di domenica 5 novembre sono in programma interventi tecnici di manutenzione sui sistemi informatici regionali che potrebbero determinare, in questa fascia oraria, l'interruzione della normale disponibilità dei servizi per la gestione della ricetta dematerializzata.

Ricetta elettronica

In particolare le difficoltà riguarderanno la gestione delle prescrizioni, l’erogazione dei farmaci e le prenotazioni di esami specialistici. Per quanto riguarda le ricette farmaceutiche, sarà comunque possibile recarsi in farmacia a ritirare i farmaci, che solitamente necessitano di una prescrizione, presentando il promemoria stampato dal medico oppure la ricetta rossa cartacea. La consegna di medicinali urgenti verrà comunque garantita se previsto dalla normativa di riferimento.