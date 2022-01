Non solo Covid: torna a salire il numero di interventi chirurgici effettuati all'ombra del Santo

C'era stato un inevitabile (e importante) rallentamento del 20%. Ma ora che la pressione sembra diminuire, in campo chirurgico si può tornare a pigiare sull'acceleratore: nell'ultima settimana in Azienda ospedaliera sono state compiute 823 operazioni, di cui 161 nella sola giornata di venerdì 28 gennaio.

Operazioni

A fornire i dati è "Il Mattino di Padova", che spiega come tali interventi abbiano interessato oltre 40 reparti in via Giustiniani. Il tutto nonostante i 400 appartenenti al personale medico-sanitario costretti a casa dal Covid - tra quarantene e isolamenti fiduciari - oltre ai molti ricoverati ancora presenti in terapia intensiva come sottolinea sempre sulle colonne del quotidiano locale Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera: «Non possiamo non notare che nessuno di essi ha tre dosi di vaccino e che molti di loro sono completamente non immunizzati. In ogni caso si guarda avanti: la chirurgia a Padova prosegue, anzi riguadagna terreno in questa battaglia di posizione contro la pandemia».