Iov-Ircss: «Sulle liste d'attesa abbiamo mantenuto l'obiettivo di riduzione»

Continua l’impegno dello Iov-Irccs nella predisposizione di misure volte alla riduzione delle liste di attesa. In particolare lo Iov-Irccs ha lavorato anche sulla riduzione dei tempi di attesa ambulatoriali. «L’abbattimento delle liste di attesa è un tema che stiamo affrontando con grande determinazione – sottolinea il Direttore generale Maria Giuseppina Bonavina -. Noi abbiamo l’obiettivo indicato dal Governo regionale di un percorso integrato per garantire l’appropriatezza dell’accesso e la completezza del percorso. Pensiamo che l’ipotesi di lavoro sia più che corretta: una migliore divisione dei ruoli per migliorari prestazioni e soprattutto per assicurarle in tempi utili e ragionevoli per i trattamenti e le cure. Programmando al meglio si ottiene anche una migliore qualità delle prestazioni e dei servizi che si offrono ai pazienti. Vogliamo anche continuare a garantire le attività ultraspecialistiche dove sono veramente necessarie. Ci tengo anche a sottolineare che aver investito, da tempo, nella prevenzione, in ambito oncologico, ci ha consentito di intercettare un numero sempre crescente di casi all’insorgere della malattia e questo contribuisce a rendere anche meno forte la pressione sulla richiesta della prestazione sanitaria. Le urgenze, infatti, non possono attendere e quindi determinano turbolenze proprio negli iter di attesa. La Regione del Veneto ha fatto un lavoro mirabile in questi mesi nell’abbattimento delle liste d’attesa. E anche lo Iov, per il suo, ha contribuito per questo obiettivo di civiltà. Per quanto fatto, e quanto vogliamo e dobbiamo ancora fare, voglio ringraziare tutti i medici, infermieri, operatori e personale dell’Istituto per aver contribuito a raggiungere questi risultati».

«Partecipiamo alla cabina di regia regionale e come Iov siamo perfettamente allineati agli obiettivi di riduzione delle liste d’attesa – dice il direttore sanitario, Anna Maria Saieva. – Abbiamo anche avviato la semplificazione delle prenotazioni e i risultati ottenuti nel periodo giugno 2023 – giugno 2024 ci confortano e sono qui di seguito illustrati». L'obiettivo regionale di azzeramento delle impegnative in attesa con classe di priorità B (10 giorni) è stato mantenuto costantemente per tutte le settimane di monitoraggio previste dalla Regione del Veneto. Analogamente, l'Istituto ha raggiunto l'obiettivo regionale per la classe di priorità D (30 giorni) e per la classe di priorità P (60/90 giorni), mantenendo le prestazioni in pre-appuntamento al di sotto del limite massimo di 10 prestazioni. Si segnala inoltre che tutte le prestazioni in pre-appuntamento sono state garantite entro i tempi massimi di attesa previsti.



Le prestazioni non traccianti, ovvero quelle considerate non critiche e non soggette a monitoraggio regionale, sono state regolarmente controllate e mantenute a regime. Questo risultato è stato ottenuto grazie all'utilizzo di fondi aggiuntivi erogati dalla Regione del Veneto e a una gestione attenta delle agende per garantire tempi di risposta rapidi. Fondamentale è stato anche l’impegno della Direzione e del personale, che ha prolungato la propria attività lavorativa oltre gli orari prestabiliti pur di garantire l’erogazione delle prestazioni. La performance cumulativa dell'Istituto ha costantemente superato l'obiettivo regionale del 95% di rispetto dei tempi di attesa, dimostrando un impegno continuo nella presa in carico e nell’applicazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali.

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti nell’erogazione di prime visite e primi esami strumentali, alcune criticità sono emerse nell’ambito delle visite di controllo. In particolare, è stata riscontrata una difficoltà nell'erogazione delle prestazioni di controllo in ambito dermatologico, dovuta alla carenza di specialisti in tale branca. Questa criticità è stata superata grazie a un bando regionale che ha permesso di conferire incarichi professionali per sopperire a tali carenze e riorganizzare l’attività, riprogrammando tempestivamente gli appuntamenti in attesa.



Al fine di migliorare ulteriormente la presa in carico del paziente oncologico, come previsto dagli obiettivi regionali assegnati all’Istituto, come già sottolineato, sono stati deliberati accordi con alcune ULSS territoriali. Questi accordi facilitano l’accesso del paziente alle prestazioni di controllo, adottando un’ottica di prossimità territoriale. L’lstituto ha incrementato la propria attività, accogliendo un numero sempre maggiore di pazienti, e ha continuato nella sua mission di ricerca e sviluppo in ambito oncologico. Difatti, lo IOV raggiunge annualmente con i propri servizi circa 130.000 persone. Sul fronte dell’assistenza, si osserva una crescita nel numero di ricoveri e prestazioni specialistiche ambulatoriali in tutte le sue sedi. Nei primi 5 mesi del 2024 sono stati erogati 4.024 ricoveri ospedalieri (+6,7% rispetto al 2023), 415.128 prestazioni specialistiche e diagnostiche (+13,9%) e 3.001 interventi chirurgici (+2,8%).