Proteste in Iran, in cinquecento di fronte Palazzo Moroni in solidarietà a chi manifesta

Le proteste in Iran scatenate dalla morte della 22enne Mahsa Amini, deceduta tre giorni dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente l’hijab, non accennano a fermarsi. Anzi, la protesta si espande anche fuori dal Paese, tanto che pure di fronte Palazzo Moroni, a Padova, si sono ritrovati in circa cinquecento persone per dare sostegno a chi lotta per diritti, democrazia e libertà. Con il sindaco di Padova Sergio Giordani l'assessora alla cooperazione internazionale, Francesca Benciolini. Tra i promotori della manifestazione l'ex ministro Flavio Zanonato accompagnato, presente insieme a diversi esponenti di Articolo 1. Tra gli altri a portare solidarietà anche l'ex presidente del CSV Emanuele Alecci, l'ex sindaco Ivo Rossi e Daniela Ruffini. Non poteva poi mancare il professor Marco Mascia, titolare della cattedra "Diritti umani, democrazia e pace". Tanti gli interventi al microfono, anche da parte di rappresentanti della comunità iraniana a Padova. Si è parlato di lotte, di diritti e di violazione degli stessi. Ma soprattutto si è dato appoggio a un popolo che sta rischiando di suo, per cambiare. Tra i presenti anche una componente di studenti iraniani residenti nella città del Santo che hanno incontrato al termine della manifestazione che è durata circa un'ora, il professor Mascia e l'assessora Benciolini. Intanto in Iran alla protesta si sono aggiunti anche gli scioperi dei lavoratori delle raffinerie iraniane. Circa 4.000 lavoratori hanno aderito allo sciopero e ogni giorno fette di popolazione si aggiungono a coloro che animano le manifestazioni da ormai più di un mese.