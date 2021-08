Over 60, il Comune apre le iscrizioni per i corsi di attività motoria a loro dedicati

Gli appuntamenti settimanali di attività motorie proposti dall’Ufficio Attività Creative Terza Età - Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, sono organizzati da molti anni in ambito preventivo, nell’ottica del buon invecchiamento, costituendo per le persone occasione di cura del proprio benessere psicofisico e di costruzione di nuovi legami.

Corsi

Lo scorso anno il protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 aveva reso necessaria la rimodulazione delle attività e delle iniziative rivolte alla terza età in modalità online. Per la stagione 2021/22 l'Amministrazione Comunale apre le iscrizioni per la partecipazione alle attività motorie rivolte ai cittadini Over 60 con una programmazione che prevede lo svolgimento di corsi in presenza, compatibilmente con l’evolversi della situazione sanitaria da Covid-19, e di corsi in modalità online. Per partecipare alle attività proposte sono richiesti i seguenti requisiti: avere compiuto 60 anni, essere residente nel Comune di Padova, essere in condizione non lavorativa. Inoltre, in conformità con le misure di sicurezza disposte dal Governo e dal Ministero della Salute, per accedere alle attività in presenza sarà obbligatorio essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

Pertanto dal 23 agosto al 17 settembre 2021 è possibile iscriversi ai corsi di attività motoria. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Attività Creative Terza Età al n. 049 8205088 nei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9 alle 12/martedì dalle 15 alle 16.30. Infine, per chi volesse essere sempre aggiornato sulle attività, eventi e nuove proposte rivolte alla Terza Età è possibile iscriversi alla newsletter mensile tramite il sito padovanet.