Scuola elementare, nessun calo di iscrizioni nelle Terme grazie alla nuova sezione Montessori

Mentre la scuole elementari del Padovano registrano quasi ovunque un calo nel numero dei bambini iscritti alle classi prime, che in diversi casi porta a un taglio del numero delle classi in partenza, all’istituto comprensivo di Montegrotto Terme l’avvio di una classe prima con il metodo Montessori inverte la tendenza e, attraendo iscrizioni anche da altri Comuni, consente di confermare il numero delle classi prima in partenza.

Metodo Montessori

«L’idea di una sezione Montessori nel nostro istituto comprensivo - spiega l’assessore all’Istruzione Pier Luigi Sponton - nasce da una felice intuizione della dirigente Roberta Scalone che è stata subito supportata dalla nostra amministrazione comunale. Lo scorso anno abbiamo organizzato un corso di formazione per i docenti e quest’anno siamo molto felici che si possa partire per dare ancora più qualità all’offerta del nostro Comune». La caratteristica del metodo Montessori è la considerazione del bambino come persona unica, il cui processo di crescita, in tutti i suoi aspetti (fisico, intellettuale, emozionale, morale, culturale, sociale), viene sostenuto dall’esperienza di apprendimento basata sulla libera scelta. Nel Comune di Montegrotto Terme gli iscritti alle classi prime della scuola primaria sono 15 alla Don Milani di Turri, 19 alla Nievo 19. alla Ruzzante ci sono 19 iscritti alla sezione Montessori e 16 nella sezione normale. «Con regolamento d’istituto - spiega la dirigente Scalone - abbiamo stabilito che non ci possa essere uno scarto superiore al numero di 3 tra gli iscritti alla sezione Montessori e quella normale, quindi al momento non è possibile accogliere altre iscrizioni».