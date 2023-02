Scuole superiori, iscrizioni in calo nel Padovano: bene gli istituti tecnici, giù i licei

In totale fanno 82 in meno rispetto allo scorso anno. E non sono pochi, sebbene possa sembrare il contrario: scendono a 7.913 gli iscritti alle classi prime delle scuole superiori nel Padovano per l'anno scolastico 2023/24.

Iscrizioni

Spulciando la tabella generale si scoprono subito dei dati significativi: gli iscritti nei licei sono infatti calati di 239 unità nel giro di un anno, passando dai 4.095 del 2022 ai 3.865 di quest'anno (-2,49%). Il ribasso maggiore nei licei scientifici con opzione scienze applicate - da 1.002 si scende a 848 iscritti - seguiti a ruota dai licei classici, con 71 iscritti in meno. Segno positivo, invece, per gli istituti tecnici, che passano dai 3.041 studenti nelle classi prime del 2022 ai 3.192 del prossimo anno (+2,30%): nel giro di due anni il divario licei-istituti tecnici è passato da 52,1-37,5% del 2021 ai 48,7-40,3% di quest'anno. Boom per gli Afm - Amministrazione, finanza e marketing, con 151 iscritti in più (da 926 a 1.077). Salgono dello 0,19%, infine, anche le iscrizioni negli istituti professionali, con gli studenti che passano da 859 a 865. Di seguito la tabella completa: