Una nuova isola ecologica grazie ai fondi del Pnrr: il progetto

Grazie a una convenzione tra il il Comune di Montegrotto Terme, Etra Spa e il Consiglio di Bacino Brenta Rifiuti partirà a breve la realizzazione di una un isola ecologica moderna nel parcheggio in via San Mauro a Montegrotto Terme. Questo progetto, reso possibile grazie ai finanziamenti del Pnrr - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta un importante passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti nella zona.

Isola ecologica

L'area, di 130 metri quadrati, è stata concessa gratuitamente dal Comune al Bacino Brenta Rifiuti, che si occuperà della realizzazione dell'isola ecologica. I fondi Pnrr copriranno i costi di questa iniziativa, stimati in 425mila euro. L'isola ecologica sarà dotata di tre press container, tre campane e un'area dedicata alla raccolta del rifiuto organico. L'accesso a quest'area sarà consentito solo alle utenze autorizzate mediante una tessera magnetica, e sarà delimitata da una recinzione.

Montegrotto Terme

«Lo sviluppo della raccolta differenziata - afferma l’assessora all’Ambiente Laura Zanotto - è tra gli impegni dell’Amministrazione Comunale, che intende conseguire gli obiettivi del raggiungimento di una percentuale sempre più significativa del recupero di materia, avviando al recupero, per il reinserimento nel ciclo produttivo, tutti i materiali che per loro natura trovano collocazione nel mercato». Aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello: «La realizzazione di una nuova eco-piazzola sul territorio comunale è importante sia per migliorare il servizio ambientale integrato di raccolta e smaltimento di rifiuti sia per aumentare la sensibilità e la consapevolezza degli stessi cittadini in merito alle tematiche ambientali».