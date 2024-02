Isola ecologica in via Saetta, la rabbia dei residenti e il caso del condominio in tribunale

I residenti di via Saetta all'Arcella sul piede di guerra. In settimana è stata installata un'isola ecologica su solo pubblico, dopo che uno dei condomini della zona si era rifiutato di realizzarlo nell'area privata, come invece hanno provveduto a fare tutti gli altri. Come rivela Il Mattino di Padova, a portare addirittura in tribunale l'amministratore in realtà era stata una sola inquilina, che pur perdendo le cause giudiziarie, ha insistito con il Comune per ottenere i permessi, sollevando questione legate alla salute di uno dei familiari. Gli altri residenti però non hanno gradito la scelta, temendo un passo indietro, ossia a quando all'Arcella non c'era il porta a porta e i bidoni erano in strada. Il rischio è che diventi ricettacolo di rifiuti ben oltre quelli del condominio in questione.

AcegasApsAmga

AcegasApsAmga però prova a spiegare: «In via Saetta, all’Arcella, è stato posizionato un Ecosmartbox con accesso contingentato per contenere i rifiuti come richiesto dall’amministrazione Comunale. L’Ecosmartbox rispecchierà quelli già posizionati in Via D’Avanzo, Via Dal Santo, Rondò Toti e verrà posizionato, oltre che in Via Saetta, anche in Via Minio. Tale contenitore funge da isola ecologica ma, avendo i contenitori all’interno, non mostra i rifiuti. L’ingresso sarà contingentato e riservato alle sole utenze condominiali che ne avranno diritto e verrà vuotato in base al grado di riempimento che viene monitorato continuamente tramite appositi sensori all’interno dell’Ecosmartbox. Verrà inoltre monitorata la situazione attorno all’isola stessa per scongiurare abbandoni incontrollati».