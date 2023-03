Per migliorare la qualità della raccolta rifiuti: Etra allestisce quattro nuove isole ecologiche

Migliorare la qualità ed efficienza del servizio rifiuti: con questo obiettivo Etra in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Consiglio di Bacino Brenta Rifiuti ha allestito quattro nuove isole ecologiche in altrettante zone di Campodarsego. Sostituiranno il servizio di porta a porta o quello effettuato con contenitori condominiali, che verranno ritirati, per le categorie Carta e cartone, Imballaggi in Plastica e metalli e Vetro. Per il Secco residuo e Umido tutto rimarrà invariato.

Etra

«Tra il 21 e il 22 marzo - spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson - verranno posizionate le prime tre isole, in via A. Manzoni, in via A.W. Mozart nel Parco del Santo, in via G.Puccini. Ne verrà installata una quarta nelle prossime settimane in piazza san Martino per la quale saranno prima necessari dei piccoli lavori di adeguamento. Vi potranno accedere circa 380 utenze, domestiche e non domestiche. Rispondono alla necessità di rendere il servizio più adeguato al contesto territoriale in particolare modo per l’alta densità abitativa delle aree interessate. Etra lavora costantemente per offrire un servizio, il più possibile a misura dei diversi territori, che agevoli e incentivi i cittadini a riciclare di più, con l’obiettivo di incrementare la raccolta differenziata e raggiungere la percentuale dell’84% entro il 2030, come richiesto dalla Regione Veneto». Nei giorni scorsi Etra ha inviato agli utenti delle prime tre isole una lettera informativa con tutte le informazioni utili e la nuova Ecocard personale che sostituirà quelle eventualmente in loro possesso, e che dovrà essere utilizzata per conferire i rifiuti e, solo per le utenze domestiche, anche per accedere al Centro di raccolta di via Luigi Galvani. Solo le utenze che hanno ricevuto la lettera potranno dunque utilizzare le nuove isole.

Campodarsego

«Abbiamo chiesto ad Etra - aggiunge il Sindaco di Campodarsego, Valter Gallo - di valutare soluzioni alternative simili a quelle già adottati in altri Comuni, soprattutto dove vi sono grosse concentrazioni residenziali. I diversi contenitori per le raccolte, oltre a essere non decorosi, vengono spesso lasciati in strada o sui marciapiedi per diversi giorni creando notevoli disagi. Auspichiamo che, con queste soluzioni e con la collaborazione dei residenti, si possa ottenere il miglior risultato con il minor disagio. Questi potrebbero essere i primi di una serie di interventi da ripetere anche in altri siti. Il decoro e il miglioramento del servizio vengono prima di tutto».

Isole ecologiche

I nuovi contenitori sono attrezzature innovative ad accesso controllato, vi si potranno conferire Carta e cartone, Imballaggi in Plastica e metalli e Vetro. I conferimenti non avranno addebiti e saranno tracciati esclusivamente a scopo statistico. Per non creare guasti che potrebbero bloccare le attrezzature, è importante riempire la bocca di carico in modo adeguato, senza eccedere con materiali troppo voluminosi o pesanti. Si raccomanda pertanto di non preparare sacchi di grandi dimensioni e di non abbandonare i rifiuti all’esterno dei contenitori. Per il conferimento dell’Umido rimarranno gli attuali contenitori e il servizio di svuotamento porta a porta non subirà variazioni. Anche per il Secco residuo al momento il servizio rimarrà invariato, nonostante sia in fase di valutazione la possibilità di integrare l'isola ecologica di adeguate attrezzature ad accesso controllato.