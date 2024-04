L'Istituto Clair dice basta alla scuola primaria e punta tutto su quella d'infanzia

L’Istituto Madama Clair di Riviera Paleocapa, storica e prestigiosa scuola del centro città, cambia fisionomia dopo 143 anni di attività. La decisione della Fondazione Bortignon, ramo didattico della Diocesi, che lo gestisce da un anno e mezzo, tiene conto del trend generale di svuotamento del centro storico e di calo di iscrizioni nelle scuole primarie: ecco perchè dal 31 agosto chiuderà le classi della primaria (le cinque elementari) per concentrarsi sul Centro Infanzia che sta registrando un forte crescita. Per questo motivo sono già stati stanziati fondi per importanti lavori di manutenzione straordinaria degli spazi destinati ai più piccoli, con un ampliamento significativo della capacità di accoglienza di nuovi iscritti.

Spiega la coordinatrice del centro infanzia, Lara Cortelazzo, che getta acqua sul fuoco su qualche polemicha che è nata in seguito all'annuncio di questo cambiamento che la Fondazione non vive però come un ridimensionamento: «Vogliamo ripartire dal nostro vivaio, il nido e l’asilo, dove i numeri parlano chiaro. Quest’anno siamo partiti con 50 bambini e ad anno scolastico in corso sono già 71, mentre per l’anno prossimo si arriverà a cento iscrizioni. Alla base di questo successo c’è sicuramente il personale qualificato e in continuo aggiornamento, l’innovazione all’interno della storia centenaria del Clair che è una garanzia per le famiglie, con cui c’è un rapporto di grande collaborazione. Al centro ci sono i bisogno del bambino, per favorire il pieno sviluppo emotivo, cognitivo e razionale. Potare i rami secchi per ripartire con più vigore, con l’obiettivo di dare continuità all’ottimo lavoro del Centro Infanzia per ripristinare al più presto le classi della primaria». Un messaggio che si legge nell’ultima comunicazione alle famiglie: «La Fondazione si spenderà sin da subito per creare le condizioni che consentano la ripresa anche dell’attività della Scuola primaria alla luce di un rinnovato progetto educativo e della preziosa tradizione formativa dell'Istituto Clair».