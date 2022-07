Migliaia di giovani all'Italy Agrishow tra agricoltura hi-tech, influencer e tipicità a km zero

Sono almeno un migliaio i trattori parcheggiati nell’ampia area verde accanto allo stadio Euganeo di Padova per il maxi raduno Italy AgriShow nel segno dell’agricoltura 4.0 e dell’entusiasmo contagioso di tanti giovani che hanno abbracciato la vita nei campi e vogliono condividere con i coetanei gli aspetti più significativi del loro lavoro. Entro la giornata saranno almeno 5 mila le presenze stimate, con il bis per domani, domenica 24 luglio, fino al gran finale alla sera.

Tantissimi giovani, agricoltori e non, si sono organizzati per trascorrere la notte in tenda accanto ai trattori e per vigilare sugli stand allestiti per l’occasione. «Puntiamo a battere il record di 1200 trattori con agricoltori arrivati da tutta Italia e anche da oltre confine, in particolare dalla Germania» spiega Davide Gomiero, organizzatore della manifestazione e agri influencer da 240 mila follower, fresco vincitore del premio Oscar Green di Coldiretti. «In questi due giorni ci saranno musica, spettacoli, tractor pooling e occasioni per assaggiare le tipicità del nostro territorio. Presentiamo trattori ad alto tasso di tecnologia e attenti anche all’ambiente grazie a soluzioni che consentono una decisa riduzione delle emissioni». Dario Ca Bianca aggiunge: «Vediamo tanta partecipazione di giovani, agricoltori e allevatori che si impegnano in questo settore. Vogliamo far capire quanto si possa unire questo mondo perché noi giovani siamo il futuro dell’agricoltura. Ragazzi che partono lontano con il proprio trattore, nel pieno di una stagione siccitosa e con i prezzi in aumento, scelgono di condividere due giorni per far conoscere i sacrifici e l’impegno che ogni giorni mettono nel proprio lavoro nei campi. Ci mettiamo in gioco nonostante le difficoltà perché amiamo il nostro lavoro e la nostra terra. Le tipicità di Campagna Amica proposte da Coldiretti in questa occasione ne sono la conferma più evidente». Nella grande oasi gialla allestita da Coldiretti Padova la fettina d'auguria del Delta del Po offerta dal Maap - Mercato Agroalimentare di Padova - è subito diventata il simbolo dell’AgriShow. 10 quintali di cocomero coltivato nel Polesine sono stati apprezzati da migliaia di giovani. Dissetante ideale e nutriente per il calo di zucchero rimane il frutto più richiesto ad ogni età. Apprezzate anche coppette e coni di gelato a kmzero dell'azienda agricola Fratelli Ferro che con l'ape 'Picatabari' trasporta i gusti genuini con un servizio 'porta a porta'. Il panino col salame o formaggio è un must insieme a un bicchiere di birra agricola. Bilancio positivo dunque per il 'Villaggio dei produttori di Campagna Amica' che sta presidiando con i loro banchi l'iniziativa garantendo ristoro e accoglienza ai giovani agricoltori arrivati da ogni parte della Penisola per diventare protagonisti dell'agricoltura di precisione 4.0.