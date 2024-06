Gli studenti dell'Its Red Academy riprogettano la scuola media

Nuova vita per la scuola media e un’abitazione in disuso di Arzergrande. A ripensare i due spazi del Comune gli studenti di ITS Red Academy che hanno presentato alla vicesindaco Teresina Ranzato e all’Amministrazione le loro proposte di riqualificazione dei due edifici pubblici, ripensandoli per rispondere a nuovi bisogni, sempre a favore della comunità cittadina. Gli immobili analizzati e ‘riprogettati’ dagli studenti, del primo anno dei corsi Building Manager e Green Manager, sono stati due: un fabbricato degli anni ‘70 localizzato nella zona agricola di via Marconi 71 e utilizzato all’epoca come casa Ater, ma ormai in disuso, e la scuola media di via Roma, esistente da cento anni.

Per gli studenti di ITS Red si è trattato di un vero e proprio ‘incarico’ iniziato a ottobre dell’anno scorso, con l’analisi dei due edifici. Obiettivo del workshop era dare una vita alternativa alle due strutture esistenti, promuovendo una progettazione innovativa e sostenibile, condividendo esperienze e casi di studio e un confronto con la cittadinanza. Ma soprattutto, rendere gli immobili più sostenibili, efficienti e green.Le riconversioni sono state pensate ad uso della comunità: da qui nasce l’idea di convertire gli spazi della scuola in biblioteca, bocciodromo o bed & breakfast con annesso bar e l’edificio in abitazione a impatto zero o studio veterinario. I ragazzi di entrambi i corsi hanno focalizzato le loro proposte in ottica di efficienza energetica ed economia circolare, tenendo conto della sostenibilità della ristrutturazione, delle fonti di energia rinnovabili e dell’impatto ambientale dei materiali utilizzati.

“I nostri studenti hanno messo le loro competenze a disposizione della comunità, – afferma il presidente ITS Red Academy, Cristiano Perale – di modo che questo loro impegno possa servire da spunto per l’Amministrazione. Il senso del workshop è stato di permettere un confronto vivo e attivo tra studenti e pubblica amministrazione: i progetti sviluppati sono tutti partiti da un sopralluogo alla struttura, seguito da una proposta di idee e nuove prospettive con gli amministratori”. Le diverse proposte progettuali prevedono di migliorare l’accessibilità e l’efficienza energetica degli stabili, conservando il patrimonio culturale e architettonico ove presente, utilizzando materiali sostenibili e ad alta efficienza tecnologica per rendere, se possibile, le strutture Nzeb. Fondamentale, inoltre, per gli studenti ITS creare in questi edifici nuove zone di aggregazione e posti di lavoro, ottenuti grazie all’applicazione di principi di economia circolare e sostenibile.

“Siamo orgogliosi – sottolinea la vicesindaco e assessore all’Istruzione Ranzato – di aver collaborato con ITS Red, valorizzando l’entusiasmo, le competenze e la passione che questi giovani hanno messo nei loro progetti. Abbiamo toccato con mano l’energia delle loro proposte che sono davvero interessanti e possono servire da spunto per futuri riutilizzi di quegli spazi. L’esperienza di collaborazione è stata molto positiva e di questo ringrazio gli insegnanti di ITS Red, il nostro ufficio tecnico e l’assessore ai Lavori pubblici Emilio Pegoraro”.