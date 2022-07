Il Brasile di Lula raccontato dal "nostro" Ivan Grozny Compasso

Ci ha messo dieci anni. Dieci anni intensi di lavoro, ma anche di paure e scoraggiamento prima di finire finalmente in libreria. E proprio come il Brasile che racconta, ha lottato per restituire a quel paese un po' di gratitudine per quello che ha visto, vissuto, rischiato, imparato e ora custodito dentro la sua pesante valigia di vita. Ivan Grozny Compasso, giornalista e documentarista anche di 'PadovaOggi' ha presentato il suo libro al parco Prandina. Si chiama “Quando c'era Lula”. Dentro c'è il Brasile delle grandi contraddizioni e delle disparità, il Brasile “proprietà privata”, il Brasile violento che decide se risparmiarti o ammazzarti sulla base di un dettaglio, ma anche il Brasile dei bambini che ti salvano la vita portandoti per mano all'entrata giusta delle Favelas. Lo ha presentato insieme all'attore Andrea Pennacchi, che con le sue doti di mattatore ha accompagnato la storia di Grozny leggendone alcuni dei versi più toccanti.