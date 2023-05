Ivan Nemer, dopo lo "scherzo" razzista, a Padova con Sanprecario e Quadrato Meticcio

Il razzismo non si può tollerare, si combatte. E' seguendo questo principio che il pilone della Nazionale Italiana Rugby e della Benetton Rugby, Ivan Nemer ha avviato, con il supporto di FIR e della propria Franchigia di appartenenza, un percorso con l’Associazione “Il Razzismo è una brutta storia”.

Antirazzismo

Lo scopo è quello di sensibilizzazione sui temi del razzismo e nella fattispecie anche l'episodio in cui è coinvolto riguarda davvero una brutta storia. Lo scorso 20 dicembre, al pranzo di Natale della squadra, aveva regalato una banana marcia a Cherif Traorè. Di qui la squalifica e la decisione di intraprendere questo percorso che lo porterà anche a Padova, con le due realtà che più in questi anni si sono spese su questi temi: la Polisportiva Sanprecario e il Quadrato Meticcio. Con entrambe, a fine mese, sono previste una serie di iniziative, tra cui allenamenti interdisciplinari in cui Nemer insegnerà anche i rudimenti del rugby.

Nemer

Nemer, a seguito della squalifica comminatagli dal Tribunale Federale di FIR per gli atteggiamenti assunti nei confronti del compagno di squadra Cherif Traorè e da questo denunciati nello scorso mese di dicembre, ha avviato un percorso di collaborazione con realtà che attraverso lo sport, combattono le discriminazioni. Inoltre Nemer sta anche collaborando come tecnico specialista della mischia nel Progetto Migranti di FIR, a Treviso.