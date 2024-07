Jacopo Berti, dalla politica all'intelligence: «Con Rozes smascheriamo frodi e riciclaggio»

Un'azienda che è una eccellenza, con tanto di riconoscimenti e premi che però vede in affari figure che vengono dall'Università, dalla politica e dai servizi segreti. La Cia, nello specifico. Della vicenda si è occupato il quotidiano Today.it con due approfondimenti a proposito dei legami tra la politica e l'industria privata dell'intelligence. Una di questa è dedicata proprio Rozes Srl, spin-off dell'Università di Padova focalizzato sull'applicazione dell'intelligenza artificiale per le analisi di bilancio e il contrasto alla criminalità finanziaria organizzata. Tra i soci di maggioranza di Rozes c'è Jacopo Berti, ex candidato alla presidenza della Regione con M5S, che ci accoglie nella sede di via Tiepolo.

«Il nostro focus è utilizzare la ricerca scientifica e le migliori tecnologie al mondo per contrastare l’economia criminale e favorire l’imprenditoria onesta», ci dice Berti accogliendoci nella sede. Un open space accogliente arredato con gusto ma in modo molto sobrio. Al lavoro ci sono due giovani ingegneri.

Cosa fanno qui, chi sono coloro che li cercano ce lo spiega subito: «I nostri clienti ci contattano perché hanno degli obblighi di legge da espletare. Noi non siamo “obbligatori” – scherza Berti - per legge però le aziende devono controllare il più possibile e sanno che c'è una tecnologica sul mercato che offre un certo tipo di performance e di risultati. Questo algoritmo, sviluppato grazia alla IA è il migliore al mondo per il contrasto alle infiltrazioni mafiose, chiamiamole così per semplificare. E le imprese italiane concentrate sul contrasto alle attività criminalità sono, a livello mondiale, le migliori», ci dice riferendosi all’intelligence privata. Un settore di nicchia ma molto richiesto. «Le aziende ci cercano perché vogliono essere certe che i soldi, che siano loro o pubblici, magari gestiti come stazione appaltante, non finiscano mai in mano alla criminalità».

Oggi quindi quando avete letto l'articolo apparso su Today.it cosa avete pensato: «Sono tutte cose pubbliche quelle che ho letto, che anzi danno molta solidità al nostro progetto. Dimostrano un percorso che parte dalla scienza, viene validato prima in ambito scientifico e poi dal mercato. Alla fine è quello che decide se davvero siamo stati utili ad evitare problemi ed infiltrazioni. Quindi io il pezzo l’ho letto volentieri, anche riguardo quelle che sono le contraddizioni che una esperienza così potrebbe rappresentare. Anzi, sono preoccupazioni che io per primo condivido e per questo abbiamo scelto la trasparenza, dal principio».

Today mette in evidenza un rischio che è sempre dietro l'angolo, quando intelligence e politica si incontrano. Si rischia un corto circuito: «Ha ragione, tant’è che anche per codice deontologico questo non si fa. Ma è anche uno dei punti di forza dell’Università, la sua trasparenza. Chiesero a me per primo di scegliere tra politica e imprenditoria e furono molto rigidi su questo. Mai essere promiscuo. Potevo anche essere rieletto e coprire altri ruoli ma io ho fatto la mia scelta. Col mondo dell’intelligence non c’è mai stato nessun rapporto fino a che ho fatto attività politica e adesso nasce solamente per quello di cui stiamo parlando, che è assolutamente pubblico. Ma c’è una linea di demarcazione che separa nettamente la due cose. E lo deve fare sempre», dice con convinzione Berti.

Facciamo notare a Berti che ci sono stati diversi importanti esponenti del suo vecchio partito che erano appassionati di intelligence. Dallo stesso Casaleggio fino a Vito Crimi, lui stesso, hanno sempre manifestato passione per questo ambito. «Fatemi fare lo statistico che non sono, se di 1500 eletti M5S, 4 hanno avuto una passione per questo…». Parafrasando un vecchio motto dei 5S, evidenziamo che Casaleggio non valeva uno, però. Lo sa bene anche Berti che infatti apprezza la battuta. «Questo è un lavoro. Noi estraiamo informazioni da dei dati per favorire la legalità e renderle disponibili nella business intelligence». Gli chiediamo dei suoi soci. C'è un ex candidato alla presidenza della Regione, lui stesso, c'è l'ex capo della stazione Cia in Italia, Robert Gorelick, i professori dell’Università di Padova e poi c'è Francesco Brancato. Se di Gorelick si sa molto, dell'altro socio invece poco o nulla. «Francesco Brancato è un professionista di altissimo livello. Le loro attività sono di corporate intelligence, che vuol dire preparare relazioni geopolitiche. Forniscono informazioni su opportunità e rischi rispetto a quelli che sono gli scenari internazionali dove magari una società vuole investire. Aiutano le aziende in questi ambiti. Producono relazioni rispetto a opportunità e rischi su questi eventuali investimenti».

E' lecito però chiedersi come fa un tabaccaio a diventare un esperto nel mondo della corporate intelligence. «Allora anche io sono un maestro di sci», scherza andando a ripescare come veniva definito dai suoi avversari politici quando è stato eletto in consiglio regionale. Un'attività che ha fatto da giovane, mentre studiava a giurisprudenza. «Forse la sua famiglia ha un tabacchino - torna serio Berti - ma stiamo parlando di un professionista riconosciuto. Il rapporto con lui nasce perché loro inizialmente erano nostri clienti, compravano i nostri servizi per fare attività di new diligence. A un certo punto esce un socio e rimane vacante il 5% che hanno fatto loro diventando soci senza ruoli operativi. Hanno investito sul progetto, partecipano al capitale sociale, per loro è un investimento che nasce naturalmente anche da una sinergia. Io l’ho conosciuto che faceva già questo lavoro»

E' stato lui a presentarvi Gorelick? «Questo non so dirtelo». Non può non saperlo, visto che è socio suo. «Robert Gorelick è stato capo centro in Italia, lo sanno tutti, è tema di pubblico dominio. Ha di fatto speso gran parte della sua vita qui. Una persona così capace, che ha ancora voglia di fare un sacco di cose, di sentirsi utile offrendo la sua esperienza, è normale che si collochi nel privato per quelle che sono le sue competenze. Sul fatto che abbia scelto di farlo in Italia, immagino sia perché è qui che ha speso gran parte della sua vita professionale, quindi sinceramente non ci vedo nulla di strano. Sarebbe stato più anomalo se si fosse collocato in un altro paese». Quindi nella società chi siete: «Il 5% doi Rezos lo ha Globitech, ossia Manenti, Gorelick e Brancato. Tre professori, Antonio Parbonetti, Michele Fabrizi, Francesco Ambrosini e un ricercatore che ha però lasciato l’università, hanno il 33%. Io ho il 33% e la società di Verona, 3102 s.r.l si chiama, ha il 28,9. Loro fanno sviluppo tecnologico, software house». E come siete organizzati nel lavoro, visto che voi siete qui, i professori lavorano in Università e l'azienda di Verona è appunto nel capoluogo scaligero. «Quando si va in giro a vendere informazioni, delicate e importanti, bisogna mettere tutto in sicurezza. Per questo abbiamo deciso di creare dei compartimenti stagni molto rigidi. Sono tre lavori nettamente separati». Gli chiediamo di spiegarci meglio questo aspetto: «Noi volevamo avere un’azienda che avesse tre verticali, tutte molto separate. Non si lavora in maniera orizzontale, all'opposto. Quello che si fa in Università non entra mai qui se non attraverso l’ufficio terza missione. C'è una grande linea di separazione. E’ la posizione dell’ateneo, che infatti non fa così solo con noi».

Gli chiediamo se hanno rapporti con i servizi, senza tanto girarci intorno. «Io questo non lo so», risponde secco. Lo stimoliamo: «Tutto quello che facciamo qui dentro è permesso da licenze ufficiali, da norme, è tutto specchiato. Questo presuppone, ed è un asset, un valore per i nostri clienti, un’altissima discrezione. E’ un valore. Se vendi una informazione vendi discrezione». Risposta esaustiva.

Gli poniamo di nuovo, in altra forma, il dubbio: «La domanda, come anche il dubbio, è assolutamente lecito. Mettiamo le cose in chiaro come sono. L’università attraverso la ricerca riesce a fare una scoperta incredibile: il rischio mafioso è misurabile con la tecnologia. Con il suo ufficio legale danno una licenza al brevetto che viene preso da una società fuori dall’Università. Li nasce lo spin off, con il trasferimento tecnologico», spiega nel dettaglio Berti. «Quando si entra in un mondo in cui si va cercare lo sporco, è ovvio che ci si incrocia con chi fa lo stesso. E si entra in contatto col mondo dell’anti riciclaggio, dell’anti frode. E’ ovvio che un prodotto studiato per cercare la criminalità va in mano a chi ne ha bisogno. Io capisco il dubbio, ma a chi dovrei vendere questo tipo di prodotti. Quello è il nostro mercato di riferimento. Quando intercetti eventuali rischi di infiltrazioni criminali, ti usa chi le cerca. Sono strumenti di tecnologia che cercano il denaro sporco. Quindi utile alle banche, alle grandi aziende», dice stando attento a non fare mai il nome di un cliente.

E le organizzazioni mafiose sono in grado di contrastare queste tecnologie? «Nicola Gratteri nel suo ultimo libro, "Il Grifone" parla proprio di come le mafie usano la tecnologia e infatti lui caldeggia l’assunzione di data scientist e ingegneri informatici nelle procure, perché si è spostato lì il campo». Gli chiediamo se questo non rischia di indebolire gli apparati pubblici a vantaggio dei privati, se anche la raccolta di informazioni e le indagini rischino di diventare materia per privati. Berti su questo è categorico. «Il rapporto pubblico e privato può solo essere sinergico, se richiesto. Il pubblico ha delle professionalità incredibili a livello mondiale, ha delle capacità di gestione dei dati che non ha eguali. Siamo davvero al top a questo», ci risponde convinto. «Ovvio che se possiamo dare una mano a questa macchina, volentieri. La nostra idea è quella di andare in supporto ma non ci sono rapporti o cose strane», ci ripete più volte. «Noi abbiamo i nostri clienti, ossia persone, società, che non vogliono entrare in contatto con soldi e situazioni sporche».

Gli chiediamo se si sente un po' uno 007? «Non c’è nessun James Bond», ride Berti. «Io posso parlare di business intelligence, in ambito privato. Fornire report, informazioni, fare analisi di rischio. Il nostro lavoro è quello, attraverso algoritmi e IA andiamo a processare questi dati che poi gli analisti traducono. C’è molta meno magia di quanto si pensi leggendo i romanzi di Le Carré o appunto guardando la saga del famoso 007 inglese. Ma la mia vita lo testimonia, ho sempre avuto interesse al tema del contrasto alla criminalità, per questo credo di aver fatto la scelta giusta prendendo questa strada»