Lutto in Diocesi, a 93 anni scompare lo storico parroco di San Bellino

E' stato tra i più amati nella parrocchia di San Bellino. Don Luigi Kalb si è spento sabato 30 aprile alla vigilia del suo 93esimo compleanno. Era stato ordinato presbitero il 4 luglio 1954. Dopo l’ordinazione è inviato come cooperatore a Balduina e subito dopo a Urbana. Nel 1963 diventa cooperatore presso la parrocchia cittadina della SS. Trinità, in vista dell’erigenda parrocchia di San Bellino, di cui diventa primo parroco nel settembre 1965. Nell’agosto 1983 è nominato parroco a Saccolongo e due anni dopo è parroco di Busa di Vigonza. Nel 1997 riceve l’incarico di penitenziere presso la parrocchia di Altichiero e l’anno successivo si occupa per un certo tempo della parrocchia di Salboro. Nell’aprile 2000 è cappellano della Casa di Cura “Villa Maria” di Padova e nel 2005 è a disposizione del vescovo per situazioni di necessità. Nel frattempo offre la propria collaborazione alla parrocchia di San Bellino, nei cui paraggi ha la propria residenza. Nel 2019 viene accolto all’Opera della Provvidenza di Sarmeola a causa della non stabile situazione di salute, precipitata fino alla morte.