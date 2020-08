Una donna alla guida, per la prima volta: Katiuscia De Medio nuova presidente di Aics Padova

Katiuscia Marcella De Medio, 47 anni originaria di Pescara, è il nuovo presidente dell'Aics (Associazione Italiana Cultura Sport) di Padova, prima donna alla guida del principale ente associativo della città dalla data della sua fondazione, il 1987.

Aics

Da 16 anni in Aics, la nuova presidente è stata eletta con l'89% dei voti, nel corso dell'11esimo Congresso provinciale, svoltosi in videoconferenza, e succede ad Angelo Trifiletti che comunque assumerà, nel segno della continuità, la carica di segretario amministrativo. L'Aics di Padova raggruppa in tutta la provincia circa 350 associazioni che operano nei settori dello sport, della cultura, dell'ambiente, e del sociale, offrendo servizi ad oltre 38.000 soci. Il Congresso ha anche eletto il nuovo direttivo chiamato a gestire le attività dell'Ente nei prossimi 4 anni, composto da: Angelo Trifiletti, Giuliana Martinello, Adriana Martini, Giovanna Zandarin, Sergio Polzato, Dario Vettorato, Sergio D'Orazio, Raffaele Savino, Franco Destro e Ruggero Spagolla. Sindaco revisore: Ezio Piovesan. Oltre al Segretario amministrativo, il Congresso ha anche eletto il Vice Presidente, confermando nell'incarico Sergio D'Orazio. Al termine del Congresso il Presidente Nazionale dell'Aics, Bruno Molea, ed il presidente regionale Mario Pongan, hanno inviato a Catiuscia De Medio ed al nuovo Direttivo auguri di buon lavoro per i prossimi 4 anni