Kevin Mopao, il rapper che arriva dal Due Palazzi e che canta la "Padova" dei crimini e dello spaccio

Presente i rapper di casa nostra, quelli di ultima generazione, che cantano di periferie, “guardie” e gabbie, di spaccio e crimine, come se fosse davvero il loro pane quotidiano?! Ce ne sono tantissimi, che non citeremo per non fare torto a nessuno. "Roba che spacca", come si dice oggi, anche se è finta e figlia dei film e delle serie tv. Ma in questo caso però non c’è nulla di immaginato o di inventato, perché è tutto vissuto.

Kevin Mopao

Questo e molto altro "fanno" Kevin Mopao, progetto musicale ambiziosissimo e sul quale, chi ne sa, sta investendo parecchio. Kevin e il suo fido sodale e “fratello” Alex, che ha fondato la casa di produzione Virality, sono due che non possono passare inosservati. Per stazza, perché sono robusti e tosti. Per i loro sguardi profondi e per quella loro sfrontatezza che è talmente naturale che fa pari con il loro eccesso di melanina. Kevin però ha una macchia bianca che su quel viso nero è come se ne certificasse l’identità. Di loro si è scritto e parlato moltissimo e male, a Padova, che è poi anche il titolo del brano che è di fatto il manifesto musicale di Kevin Mopao. Kevin compone e canta, Alex pensa a tutto il resto. I due, Kevin e Alex, vivono ormai stabilmente a Milano ma è da Padova che arrivano. Una città che hanno vissuto prima come figi di immigrati "clandestini", con tutte le conseguenze del caso. «Il razzismo? Non è mica come ora - facendo sottintendere che oggi le cose sono sensibilmente migliorate - quando eravamo piccoli noi ti dicevano negro e dovevi pure essere contento. Ma da piccolissimi eh», precisa Alex maneggiando il suo long drink.

Rap

Non hanno ancora compiuto trent’anni né uno e neppure l’altro, ma è come abbiano già vissuto tre vite. E stanno cominciando la quarta, e lo stanno facendo alla grande. Kevin è nato a Padova nel 1994 da genitori di origine congolese e con la musica racconta una città di provincia, apparentemente tranquilla come Padova. Lo fa focalizzandosi sugli intrighi più loschi, addentrandosi nella malavita tra vicende di spaccio, violenza e condanne. Le storie che racconta non sono dettate dal suo ego ma dalla realtà che ha vissuto in prima persona o da "spettatore". Il suo intento è quello di far conoscere il punto di vista di chi è nato in Italia da genitori stranieri e vive quotidianamente situazioni di disagio anche mischiandosi a chi magari ha le stesse origini ma è clandestino e delinque. «La prima volta che sono finito nei guai con la giustizia ha coinciso anche con il mio avvicinamento alla musica. Era il 2015, ero domiciliari e avevo tanto tempo. Però mi sono anche un sacco divertito», racconta Kevin. «Per questo è tornato a delinquere, perché se l'è spassata ai domiciliari», scherza Alex. «E' che quando nei guai si è ricacciato, anzi ci siamo ricacciati, siamo finiti dritti al Due Palazzi. E lì è stata durissima».

Kevin e Alex

Di Kevin e Alex si è parlato tantissimo, come dicevamo. Con una semplice ricerca su internet non è difficile risalire ai fatti di cui sono stati protagonisti. Episodi di cronaca, anche gravi. «Vabbé ma voi giornalisti comunque esagerate sempre», dice ridendo Alex. Del periodo dei "crimini" parlano ma si vede che non è che lo fanno per vantarsi, anche perché sanno bene che non ce ne sarebbe motivo. Ma è quando parlano del carcere che questa conversazione svoltasi in un bar, consumando "americano", cambia completamente. Anche lo slang, che qui vi risparmiamo ovviamente. «Io ho assistito a cose, nel carcere Due Palazzi, che dire sconvolgenti è poco. E l'unica cosa che vuoi, quando sei lì, è uscirne vivo e sano di mente. Perché credetemi, ero il più giovane di tutta la mia cella - racconta Alex - e mi sono ritrovato a convincere uno a non uccidersi. Con un coltello puntato su se stesso. Questo pazzo aveva anche due lamette in bocca. Una roba da fuori di testa. E le guardie che non sapevano come fare. E' stato terribile». I racconti della detenzione sono crudissimi. Certi particolari li risparmiamo volentieri ai lettori, ma fidatevi, è dura dentro lì. Anche per due che facevano i bulletti, fuori. «Abbiamo vissuto in mezzo ad assassini, a gente che non aveva nulla da perdere - racconta Kevin - e io mi sentivo che non era quello il mio posto. Chi mi ha davvero aiutato sono state persone che non vivevano dentro il carcere. Una figura come quella di Rossella Favero, (Cooperativa Altra Città n.d.r.) è stata fondamentale per me. Come anche nella parte finale della detenzione l'esperienza in Pallalpiede, la squadra di calcio del carcere, mi è servita moltissimo. Ma ripeto, gli stimoli giusti, gli aiuti veri, arrivano da fuori. Dentro è l'inferno, una esperienza che non voglio provare mai più».

Padova

La passione per i rapper americani, «noi ce ne fottevamo di east o west coast, noi rispettiamo tutti. Ma qui non è l'America, fratello», dice Alex spiegando che progetto è la label Virality. I racconti di come si sono avvicinati alla musica, da amici più grandi che «sapevano tutto, "bro". Ci hanno fatto ascoltare un sacco di roba fin da piccolissimi». Uno degli studi dove Kevin Mopao sta registrando è in via Padova, a Milano. «E' nel nostro destino, la portiamo nel cuore. E' vero, abbiamo scelto di cambiare città per seguire questa strada, ma Padova ci è sempre nel cuore e vogliamo essere da apripista anche per altri artisti della nostra città. C'è un sacco di roba buona in giro, in senso di progetti musicali, e noi vogliamo dare una mano a farla venire fuori».