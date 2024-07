In piazza Garibaldi ha aperto il secondo Kfc della città

A pochi giorni dalle inaugurazioni di Novara, l’11 luglio il brand leader del pollo fritto nel mondo apre un nuovo ristorante in Galleria Garibaldi 2, nel cuore dello shopping cittadino, a pochi passi dall’omonima piazza. Per KFC si tratta della seconda presenza a Padova, dopo la prima apertura del 2018 nel Piazzale della Stazione. Sono cinque ad oggi i ristoranti gestiti direttamente dal nuovo Corporate Franchisee. Una scelta che conferma la centralità della regione nella strategia di espansione del marchio: sempre in Veneto, lo scorso dicembre, è stato inaugurato il primo ristorante a gestione diretta KFC, nel Centro Commerciale Palladio di Vicenza.

Con la nuova apertura a Padova, KFC continuerà anche a dare il suo contributo all’occupazione, assicurando alla città 30 nuovi posti di lavoro. Il nuovo ristorante di Padova, in Galleria Garibaldi, è grande anche nelle dimensioni: 500 metri quadri di superficie, per un totale di 140 posti a sedere all’interno più 25 nel dehors. Sarà aperto dalle 11 alle 23 da domenica a giovedì e dalle 11 alle 23.30 il venerdì e il sabato.