C'è una padovana tra le future étoiile della Scala di Milano: la storia di Klara Maria, 10 anni

Klara Maria Merlo, italo-croata che vive a Villafranca Padovana, è una delle "petites étoiles" che a soli 10 anni è stata ammessa al primo anno dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, scuola di ballo, dove a settembre si trasferirà per seguire, oltre alle lezioni di scuola media, anche i corsi di una delle più prestigiose scuole di danza classica mondiali.

Klara Maria Merlo

I primi passi Klara Maria li ha compiuti nella città di Spalato in Croazia dove la nonna Ana, già ballerina del Croatian National Theatre Split, diretto da Ana Roje, insegnava l’amore per la danza sin dalla nascita. Lo studio e la dedizione per questa nobile arte l’ha portata già all’età di 4 anni ad esibirsi con il suo primo assolo e a soli 5 anni ad essere la più piccola candidata a superare brillantemente il primo esame del percorso Marika Besobrasova. Insieme alla bravura e al talento innato, c'è da dire che il suo è un puro esempio di passione, sacrificio e volontà. La costanza negli allenamenti e il sostegno di insegnanti e famiglia hanno fatto il resto. «Ballando mi sento libera e felice», è la frase che dice più spesso da Klara Maria anche dopo una lunga giornata di 10 ore delle quali 7 di scuola e 3 di danza. L'opportunità di fare l'audizione per la Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano arriva un po' per caso. Nel suo primo stage seguito con il Maestro Frédéric Olivieri le è stato chiesto di fare l'audizione, ma era ancora troppo piccola, aveva appena 8 anni e iniziava la quarta elementare. Da quel giorno però si è iniziato a parlarne seriamente in famiglia preparandola ad una scelta di vita non facile, lasciare l'ambiente in cui è cresciuta, gli amici, i compagni di scuola, i docenti e tutta la realtà che la circonda e le da sicurezza, per trasferirsi a Milano.

Ammissione

Dopo anni di sacrificio e di numerosi stage con ballerini e maestri di fama internazionale il momento è arrivato: i risultati sono stati pubblicati, Klara Maria è stata ammessa e da settembre inizierà questa nuova avventura. Tutto ciò grazie alla prima maestra di classico Francesca Franzoso che l’ha accompagnata per tutto il percorso dei preparatori di Marika Besobrasova in Danza City, al maestro Daniel Ruzza per averle fatto conoscere e amare anche la danza contemporanea e a Maddalena Lucchetta e Giulia Giacon, direttrici della scuola Simply Dance a Padova, per il risultato raggiunto e per aver contribuito a crescere e ad allenare una giovane promessa che ora spicca il volo verso altri impegni, altre sfide, da affrontare con coraggio, ma anche con il sorriso e la tenacia che la contraddistingue.