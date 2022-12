Alla Kioene più di duemila candidati per il super concorso del Comune

Alla Kioene Arena il concorso per dipendenti amministrativi categoria C. Si sono candidati in più di 2mila per i 30 posti a tempo indeterminato a disposizione. L'assessora al personale Margherita Cera ha innanzitutto augurato buona fortuna a tutti i candidati: « Che affrontino la prova con serenità nella consapevolezza che lavorare per il Comuone vuol dire lavorare per i cittadini, ed è quindi un lavoro speciale». Anche nel 2023 saranno previsti altri concorsi. «Dobbiamo rendere - ha sottolineato l'assessora - più attrattive queste posizioni soprattutto pensando ai giovani, cercando quindi di trattenere i nostri giovani che spesso scelgono di lasciare il nostro territorio per cercare fortuna».