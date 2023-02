Iov, il professor Marco Krengli è il nuovo direttore di Radioterapia

È Marco Krengli, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, originario di Novara, classe 1957, il nuovo direttore della Unità operativa complessa di Radioterapia dello Iov - Istituto Oncologico Veneto.

Marco Krengli

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino, quindi specializzatosi in Oncologia, Radioterapia oncologica e Radiodiagnostica, il professor Krengli ha poi continuato la sua formazione tra Boston (USA), Digione (Francia), Losanna (Svizzera), Madrid (Spagna) e Milano presso l'Istituto Europeo di Oncologia, per poi prendere servizio nell'Università del Piemonte Orientale come Direttore della Scuola di Specializzazione in Radioterapia e della Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica dell'AOU di Novara, fino all'approdo all'Università di Padova dove è risultato vincitore del posto di Professore ordinario per il settore concorsuale Diagnostica per immagini, Radioterapia e Neuroradiologia. È attualmente il Presidente Eletto dell'AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica). Dichiara il professor Krengli: «Sono davvero molto lieto e onorato di avere l'opportunità di dirigere la Radioterapia dello IOV e di poter collaborare con tutti i professionisti, di altissimo profilo, che fanno parte di questa importante e prestigiosa Istituzione. L'Istituto Oncologico Veneto e l'Università di Padova rappresentano l'ambiente ideale per sviluppare progetti di grande rilievo a livello nazionale e internazionale. Il mio impegno sarà quello di occuparmi della cura dei pazienti e di promuovere le attività di ricerca e di formazione, oltre a sviluppare l'impiego di nuove tecnologie nella cura delle malattie tumorali».

Radioterapia

La Radioterapia dello IOV ha una dotazione tecnologica di elevatissimo livello e uno staff di grande professionalità, che garantiscono al paziente, insieme alle altre specialità dell'Istituto, un’assistenza completa, a partire dal momento della diagnosi, passando per la progettazione del piano di cura e l’erogazione delle terapie, fino al follow-up. Al neodirettore i complimenti e gli auguri di buon lavoro del Direttore Generale Patrizia Benini: «Certamente con il professor Krengli lavoreremo per implementare ulteriormente le attività della Radioterapia dello IOV, che avranno un impulso significativo con la realizzazione della nuova sede a Castelfranco, di cui sono in corso le procedure per l’avvio della gara».