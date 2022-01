L'amministrazione consegna borracce in acciaio ai 1800 dipendenti comunali in nome del "plastic free"

In questi giorni sono state consegnate borracce in acciaio a tutti i 1817 dipendenti comunali. Un'azione per diffondere ulteriormente una cultura della sostenibilità nei gesti quotidiani di ognuno. La consegna è stata accompagnata da una lettera, a firma del sindaco Sergio Giordani e dell'assessora all'ambiente Chiara Gallani, che sottolinea come l'obiettivo dell'iniziativa sia quello di coinvolgere tutti nella giusta attenzione che è necessario porre con le azioni quotidiane per ridurre l'impatto verso l'ambiente in cui viviamo.

Plastic Free

L'iniziativa, realizzata nel solco della mozione approvata dal consiglio comunale con cui Padova aderisce alla campagna internazionale "Plastic Free", è realizzata in collaborazione con AcegasApsAmga. L'assessora all'ambiente Chiara Gallani sottolinea: «Nei luoghi di lavoro uno degli impatti principali è generato dal consumo eccessivo delle bottigliette in plastica per questo abbiamo scelto di consegnare ad ogni dipendente una borraccia in acciaio. La borraccia può essere preziosa alleata per la riduzione della plastica, favorendo la salutare abitudine di bere acqua pubblica, e allo stesso tempo un simbolo dell’impegno nella lotta all’utilizzo della plastica usa e getta».

Benciolini

Francesca Benciolini, assessora alle risorse umane, aggiunge: «L'ambizioso obiettivo del Comune di Padova di essere plastic free si raggiunge anche attraverso il coinvolgimento di tutte le persone che, con il loro competente lavoro, contribuiscono a veicolare messaggi virtuosi a tutta la cittadinanza. L'attenzione alla città passa anche dai primi protagonisti dell'azione amministrativa, i nostri dipendenti, ed è giusto e importante coinvolgerli in prima persona. L'utilizzo di questa borraccia è un piccolo gesto per continuare a coltivare una sensibilità per l'ambiente già molto presente in chi lavora nel nostro comune».