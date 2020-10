L'assessore Bonavina contro la chiusura delle palestre

«Questi ragazzi ai quali si è chiesto davvero tanto in quest’ultimo anno, è inevitabile che si troveranno a pagare le mancate presenze a scuola e l’assenza di attività sportiva tra qualche anno. Immediatamente gli effetti negativi non li vediamo, ma li pagheremo e li pagheranno in futuro. Il sistema sanitario si troverà a curare le conseguenze di quanto sta accadendo». Lo dice chiaramente: «Chiudere le palestre in una situazione come quella padovana in cui tutto sta funzionando alla perfezione è insensato»