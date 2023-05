"Magie della natura", la manifestazione che aiuta la ricerca sulla SLA

Il 2 giugno 2023, presso la meravigliosa cornice del Parco di Villa Breda, il Comune di Campo San Martino e la Pro Loco comunale, proporranno l’iniziativa “Magie della natura”. L’evento unirà lo scopo sociale con il benessere di corpo e mente. Il ricavato, infatti, andrà a sostegno della ricerca sulla SLA (Sclerosi laterale amiotrofica), in particolare a Fondazione AriSLA, principale ente non profit che finanzia ricerca sulla SLA in Italia.

La manifestazione prenderà il via alle ore 9:00 con la tradizionale “Pedalata Avisina”, che farà seguito ai saluti istituzionali e l’intervento del Prof. Gianni Sorarù, del Dipartimento di Neuroscienze, Azienda Ospedale – Università degli Studi di Padova, e partner di un progetto di ricerca sostenuto da AriSLA (‘SYMP-ALS’), che spiegherà cosa significhi vivere con questa malattia e quali siano gli sviluppi della ricerca.

Fin dalla mattinata saranno presenti banchetti di espositori biologici, biodinamici e di artigianato locale. Tre le aree dedicate ad attività per adulti e bambini, con esperti di medicina olistica, una fattoria didattica “Vita da Lumaca” e giochi in legno, con “L’arte del gioco”. Sempre nel corso del mattino verrà proposto un concorso rivolto agli “amici a quattro zampe”, in collaborazione col Canile San Francesco di Presina mentre gli “Arceri del Cedro” daranno dimostrazione della loro pratica. Il pomeriggio darà spazio all’approfondimento e alla riflessione mediante una serie di conferenze tenute da ospiti illustri, tra di essi: Gabriele Sannino, Patrizia Gentilini, Alberto Medici, Franco Del Moro, Antonio Ingroia e Zainz. I più piccoli potranno dedicarsi all’arte della decorazione con “I Sabbiarelli”, mentre gli adulti saranno allietati dagli intermezzi del “Pianista Fuori Posto Paolo Zanarella”. Vi saranno numerosi punti ristoro che proporranno varie tipologie di cucina, dallo street food ai menù a base di pesce.

Il Consigliere Manuel Fagan, primo promotore dell’iniziativa "Magie della natura", assieme a tutta l’Amministrazione, ne spiega il senso: «La sla è una malattia gravemente invalidante che colpisce sempre più persone e ancora non ha una cura. Per questo abbiamo scelto di destinare il ricavato della festa ad AriSLA. L'obiettivo, oltre il supporto economico, è quello di sensibilizzare le persone su questa malattia, per fare in modo che le famiglie che ne sono colpite non restino nell'ombra, ma che vengano ascoltate e, infine, aiutate maggiormente dalle istituzioni. Sono convinto che lavorando in sinergia, molto si possa fare. La sensibilizzazione è lo strumento più importante a disposizione di realtà come AriSLA, che lottano alacremente ogni giorno per dare speranza ai malati. Donare speranza equivale a donare vita a queste famiglie oppresse da un pesante fardello».

«Siamo molto grati all’Amministrazione comunale di Campo San Martino per questa significativa iniziativa a favore della ricerca sulla SLA – commenta Mario Melazzini, Presidente di Fondazione AriSLA –. Viviamo un momento storico di grande fermento scientifico, in cui iniziano ad arrivare risultati interessanti e frutto dell’impegno dei ricercatori. Per questo motivo è fondamentale fare in modo che la ricerca vada avanti e possa continuare a raggiungere nuovi risultati che abbiano ricadute concrete per i pazienti. Ne siamo convinti: ricerca è speranza e la speranza è vita per tutti noi!».