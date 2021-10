L'Inps cerca 1.858 consulenti della protezione sociale. Posti anche a Padova e provincia

L'inps cerca 1.858 consulenti della protezione sociale. Posti anche a Padova, Este, Cittadella, Camposampiero e Piove di Sacco. Il concorso è rivolto a laureati in discipline giuridiche ed economiche, ma anche a laureati in Relazioni internazionali, Scienze statistiche, Sociologia. Sarebbe quindi possibile lavorare nel proprio ambito territoriale e contribuire al suo sviluppo, rimanendo vicini alla propria famiglia e ai propri interessi. Il termine per fare domanda scade però il 2 novembre alle 16. Per chi fosse interessato, bisogna affrettarsi a compilare la domanda telematica (con sPID) che va presentata esclusivamente in via telematica al seguente indirizzo: https://concorsi.inps.it.