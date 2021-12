La capolista Petrarca Rugby porterà il logo della Città della Speranza sul braccio per il resto della stagione

Il Petrarca Rugby ha ufficializzato con un incontro al "Centro Geremia", la casa del Petrarca Rugby, il proprio sostegno alla Fondazione Città della Speranza, di cui porterà il logo cucito sul braccio sinistro della maglia da gioco della prima squadra, attualmente capolista nel Peroni Top10, il massimo campionato italiano

Banzato

Un sostegno che il Petrarca Rugby vuole dare alla Fondazione aiutandola a divulgare tra tifosi e tesserati l'importanza del lavoro di ricerca e di divulgazione scientifica, come sottolineato da Alessandro Banzato: «Sostegno è la parola che caratterizza il nostro sport, e sostegno è la parola giusta che vogliamo estendere anche al nostro rapporto con la Fondazione. Siamo orgogliosi di questa collaborazione, vogliamo coinvolgere anche tutti i nostri tifosi, i tesserati e le loro famiglie, sottolineando il grande lavoro che la Fondazione svolge su tanti fronti, a partire da quello della ricerca»

Camporese

Andrea Camporese: «Sono tanti i valori che accomunano Petrarca Rugby a Fondazione Città della Speranza: impegno e dedizione, ma soprattutto spirito di squadra e solidarietà. Questi sono aspetti fondamentali per vincere le partite più importanti. La nostra vuole sconfiggere i tumori dei bambini e le malattie pediatriche gravi che ancora non hanno una cura. In questa sfida siamo felici che Petrarca Rugby scenda in campo al nostro fianco. E' un importante gesto di solidarietà nei confronti dei tanti bambini malati e delle loro famiglie»

Antonella Viola

Antonella Viola: «La pandemia ha insegnato a tutti quanto la Scienza sia un bene fondamentale per l'umanità e come le sfide si vincano tutti assieme. Questo spirito di coesione è cruciale anche per sostenere la Ricerca: un grazie di cuore al Petrarca rugby per aiutarci a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di supportare Città della Speranza»

Marcato

Andrea Marcato, allenatore del Petrarca: «Quello che possiamo fare è indossare con ancora maggiore orgoglio la maglia del Petrarca, che ora ha ricamato sul braccio il vostro logo, e diffondere il messaggio della solidarietà e sostegno per chi si occupa di bambini sfortunati. Sappiamo di avere un ruolo importante per la città, e per i nostri sostenitori. Noi saremo sempre al vostro fianco».

Trotta

Andrea Trotta, capitano del Petrarca: «A nome dei giocatori dico che siamo orgogliosi di poter sostenere una realtà che si occupa di bambini, di ricerca, di futuro, di lotta alle malattie. Sicuramente in spogliatoio, prima delle partite, ci sarà un momento in cui ognuno di noi rivolgerà un pensiero a voi e alla vostra preziosa attività».