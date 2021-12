La Città di Selvazzano Dentro dice no ai botti di Capodanno, tutti i dettagli

Dal 31 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022, sono vietati su tutte le aree pubbliche l’accensione e i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, è tuttavia consentito esclusivamente l’uso di giochi pirotecnici silenziosi e coreografici in cui non avvengono esplosioni ma solo effetti visivi speciali come, ad esempio, cascate, fontane, girandole.

Le parole del Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi

«Anche quest’anno, – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – oltre ai numerosi appelli al buon senso ed alla responsabilità di ognuno, abbiamo deciso di emanare un'ordinanza che vieti l’utilizzo di botti e fuochi d’artificio in luoghi pubblici, come ad esempio strade, marciapiedi, piazze e parchi comunali nei giorni che vanno dal 31 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (il vigente regolamento di polizia urbana “vieta di sparare mortaretti o altri simili esclusa la notte di Capodanno”). Sottolineo per chiarezza che, per l’utilizzo privato dei botti, non sussistono divieti in quanto la produzione e vendita del materiale pirotecnico è autorizzata.

Ci auguriamo che questo Capodanno si festeggi in modo diverso, possibilmente senza botti, evitando incidenti alle persone che appesantirebbero il nostro sistema sanitario già impegnato nell’emergenza Covid-19, rispettando le persone fragili, gli ammalati, gli anziani, i bambini e gli animali domestici e non».

L'ordinanza

L’ordinanza divieto di utilizzo, dal 31.12.2021 al 06.01.2022 di materiali esplodenti, fuochi d'artificio ed oggetti similari, che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli, animali domestici e non è scaricabile al sito https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=937&area=H