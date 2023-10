La Fondazione Cariparo investe 3 milioni di euro per contrastare il cambiamento climatico

Arrestare il cambiamento del clima non è forse possibile, ma cercare di contrastare e rallentarne gli effetti è un dovere che Fondazione Cariparo trasforma in azione concreta con un bando da 3 milioni di euro rivolto ai Comuni o Unioni di Comuni delle province di Padova e Rovigo. I progetti dovranno rispondere almeno ad una delle seguenti finalità: salvaguardare e valorizzare gli ecosistemi del territorio, come ad esempio la realizzazione di corridoi ecologici per la protezione della biodiversità, interventi di forestazione, azioni per preservare l’agricoltura di prossimità e per tutelare gli insetti impollinatori; migliorare la qualità dell’ambiente urbano, come ad esempio, la creazione di giardini di comunità, di orti urbani, di nuovi parchi urbani o interventi di contrasto alle isole di calore; promuovere la mobilità sostenibile e circuiti turistici basati sulla mobilità dolce o iniziative volte ad incoraggiare l'uso della bicicletta.

Il progetto

Indipendentemente dall’obiettivo perseguito, il progetto dovrà prevedere azioni di sensibilizzazione che incentivino la cultura della tutela del patrimonio ambientale, generando dinamiche di cittadinanza attiva. Le amministrazioni comunali che intendono partecipare al bando potranno avvalersi anche della collaborazione di soggetti privati, in primis gli Enti del Terzo Settore. La costruzione di reti territoriali pubblico-private, altro obiettivo strategico del bando, sarà infatti considerata criterio premiante in fase di valutazione. A questo proposito, Gilberto Muraro, Presidente di Fondazione Cariparo, aggiunge: «GreenUp è un’iniziativa che ha anche lo scopo di attivare quei processi partecipativi e inclusivi auspicati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, utili ad attivare azioni concrete funzionali al contrasto degli effetti del cambiamento climatico».