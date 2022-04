La Fondazione mette all'asta anche Casa Breda, si parte da una base di 3,4 milioni di euro

Anche Casa Breda finisce all'asta. Dopo l'ippodromo delle Padovanelle, arrivata al quinto tentativo di vendita, la Fondazione Breda, fallita anni fa e con un debito milionario, prova a liberarsi anche di Casa Breda. Si tratta della residenza sanitaria di via Leonardo Eulero, tra Chiesanuova e Brusegana, dove sono curati e assistiti gli ammalati di Sla e di altre gravi patologie motorie. L'asta giudiziaria, affidata alla società Apep di via Luigi Piccinato si terrà il prossimo 21 giugno. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 20 giugno. Nel 2016 il valore dell'intero immobile fu stimato in 4.563.800 euro, ma la base d'asta è stata stabilita in 3.4 milioni di euro. Offerta minima: 2.567.000. Rialzo minimo: 30 mila euro. In tutto saranno messi in vendita, tra aree coperte e scoperte, 12.035 metri quadrati. In pratica tre corpi edilizi di 3.168 metri quadrati, più i portici, una grande pensilina e tutta una serie di parcheggi, viali e vialetti, camminamenti e giardini, attualmente ben coltivati da una cooperativa a cui è stato sub-appaltato il servizio. Come già scritto sul portale delle aste padovane è in vendita "la piena proprietà di un complesso immobiliare destinato a residenza sanitaria assistenziale". Attualmente, in campo sanitario, Casa Breda è considerata una delle strutture più qualificate in Italia per i pazienti affetti da Sla, da sclerosi multipla e dalle altre malattie che colpiscono le componenti neuromotorie della persona.