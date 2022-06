La forte siccità porterà ad aumenti fino al 30% un più

«Il perdurare della siccità rischia di far aumentare del 30% i prezzi finali delle produzioni ortofrutticole, della pasta e del latte». Lo studio è di Cia Padova, che nelle ultime settimane ha monitorato un fenomeno, quello dell’attuale scarsità idrica, che in provincia non è mai stato così drammatico. Colpita, in particolare, la zona della Bassa Padovana. A questo proposito, l’ultimo bollettino dell’Arpav precisa che - rispetto alla media storica mensile – nelle prime due settimane di giugno il deflusso medio dell’Adige (stazione di rilevamento di Boara Pisani) registra un -58%, mentre quello del Po, a Pontelagoscuro, addirittura -81%.

«Siamo nella fase clou dell’accrescimento del mais e della soia – spiega il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato – Minori apporti idrici comporteranno una sicura minor resa del prodotto finale, con perdite che in alcuni casi, soprattutto nella zona della Bassa Padovana, potrebbero sfiorare il 50%». E se vi sarà meno disponibilità di mais e di soia, gli allevatori saranno costretti a pagarli di più. «Si tratta di elementi indispensabili per i mangimi da fornire alle vacche – spiega Trivellato – Chiaro che nella filiera i costi sono destinati ad aumentare, a discapito del consumatore finale». Si prospetta una resa minore pure per le insalate, i pomodori, le carote, le patate, i meloni, le pesche, le mele e le pere.

«Da qui la previsione di un’impennata dei prezzi sugli scaffali dei supermercati, che potrebbe avvenire già a partire da luglio - aggiunge il presidente - .Siamo nel pieno di una tempesta perfetta: non piove da mesi, mentre in questo momento i bacini di montagna sono al 40% della loro capacità. Livelli raggiunti ad agosto, mai a metà giugno. Dovesse continuare questa crisi, a breve i serbatoi si svuoteranno. Sarebbe un disastro per le nostre colture, dato che non arriverebbe più la necessaria quantità d’acqua”. Nei prossimi giorni il Governo dovrebbe ufficializzare lo stato di crisi idrica a livello veneto. La Regione avrebbe la possibilità di chiedere, e ottenere, acqua dai bacini idroelettrici del vicino Trentino Alto Adige. Tuttavia, osserva Trivellato, “occorre mettere in campo fin d’ora delle soluzioni a medio e lungo termine. Nello specifico, vanno realizzati ulteriori invasi, di montagna e di pianura, finanziati grazie al Pnrr. Tali manufatti trattengono l’acqua quando è troppa, ovvero allorché si abbattono dei nubifragi sul nostro territorio, per poi rilasciarla all’occorrenza”. Trivellato conclude con un appello: “Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, anche per scongiurare l’eventualità di un eventuale razionamento dell’acqua nel breve periodo. Non sprechiamone nemmeno una goccia».