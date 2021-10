La Lega incorona Bolsonaro: è cittadino onorario di Anguillara Veneta

Jair Messias Bolsonaro è ufficialmente cittadino onorario di Anguillara Veneta. Nonostante gli appelli provenienti dal centrosinistra di mezza Italia e perfino dai missionari italiani in Brasile, il consiglio comunale del paese di 4000 abitanti in provincia di Padova, oggi 25 ottobre ha approvato la mozione di conferimento del riconoscimento al presidente brasiliano, promossa dalla sindaca leghista Alessandra Buoso. Con il voto favorevole di 9 consiglieri di maggioranza, nonostante l'abbandono dell'aula di uno dei 4 consiglieri d'opposizione presenti e del voto contrario degli altri 3, la mozione è passata. La sindaca ha citato delle ricerche sulle origini di Bolsonaro che lo ricondurrebbero ad Anguillara, per giustificare il percorso che ha portato alla cittadinanza onoraria. Prima della seduta si sono radunati alcuni contestatori per protestare contro la scelta della leghista, che hanno evidenziato le posizioni razziste e anti-ecologiste del presidente Bolsonaro. Oltre alla sua nota linea per far fronte all'emergenza Covid («i vaccinati più esposti al rischio Aids» la sua ultima uscita), molto contestata anche nel suo paese. «La cittadinanza è di fatto conferita al presidente quale delegato di un popolo, eletto democraticamente dal suo popolo che ora rappresenta, ma simbolicamente è conferita ad una intera nazione, il Brasile» la replica della sindaca, Alessandra Buoso. Bolsonaro dovrebbe ricevere il riconoscimento già il prossimo 1 novembre, atteso nella cittadina della bassa padovana dove dovrebbe anche visionare i registri dell’anagrafe dove sono iscritti i suoi avi.