La pandemia non ha fermato il comparto terziario, Ascom: «Siamo resilienti»

Lo dice l’Ocse: se parliamo di incremento del Pil nel 2021, dietro alle inarrivabili India (9,4%) e Cina (8,1%), c’è l’Italia, attestata su un 6,3% che sembra riecheggiare i mitici anni ’60 del XX secolo, quelli, per intenderci, del “boom economico”. Una conferma, se mai ce ne fosse stato il bisogno, che durante la pandemia, non ancora archiviata, il sistema Italia è sembrato reggere meglio, soprattutto grazie ad un’adesione alla campagna vaccinale che, almeno per il momento, consente a tutte le attività di rimanere aperte.

Fin qui il quadro generale. Ma se scendiamo più nello specifico, se guardiamo a Padova e alla sua provincia, come sta reagendo l’economia del territorio? Per cercare di capirlo, all’Ascom Confcommercio hanno interrogato il Servizio Studi Statistica Prezzi della Camera di Commercio che ha correlato i dati del terzo trimestre con quelli del secondo e relativi al numero complessivo delle sedi d’impresa e delle unità locali. Ebbene, nel comparto terziario le variazioni, seppur minime (si tratta pur sempre dei tre mesi estivi) sono tutte in aumento ad esclusione delle agenzie di viaggio che diminuiscono di 2 (da 287 a 285) e dell’alloggio che passa da 536 a 529, ovvero meno 7.

«Il settore dei viaggi – conferma il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin – è quello che ancora adesso sta subendo i danni maggiori e le prospettive restano cupe dal momento che le incertezze che le aziende del comparto sono costrette ad affrontare con aperture e chiusure di corridoi e mutazioni continue di provvedimenti si ripercuotono sulle attività in maniera importante. Più sfumato il discorso dell’alloggio che accomuna tutte le tipologie (dagli alberghi ai b&b, agli affittacamere) e dunque risente di una marginalità che la pandemia ha contribuito a far emergere».

Però, come si diceva, se si escludono le agenzie di viaggio e l’alloggio in senso esteso, il resto del settore ha reagito bene. Su un complessivo di 108.003 tra sedi e unità locali operanti a fine settembre nel territorio della provincia – stiamo parlando di tutta l’economia, dall’agricoltura, al manifatturiero, al terziario – quelle di nuova iscrizione erano 453 con un incremento dello 0,42%. Meglio della media generale, in termini percentuali, sono le attività di ristorazione che passano da 5.700 a 5.748 con un incremento che in termini assoluti è di 48 attività ed in termini percentuali è pari allo 0,84%. Un dato che sembrerebbe contrastare con le difficoltà patite dal settore che, probabilmente, ha diversificato la propria presenza sul mercato. Discorso se non proprio analogo, almeno confrontabile, per ciò che riguarda il commercio e la riparazione delle auto che aumenta di 3 unità (da 2.844 a 2.847).

Cresce di uno 0,75% il settore della produzione di software e della consulenza informatica (da 1.459 a 1.470 unità), mentre registra un +0,71%, e non poteva essere altrimenti, l’assistenza sanitaria che passa da 556 a 560.

Il risultato migliore, comunque, lo fa il settore della pubblicità e delle ricerche di mercato che aumenta di 13 iscrizioni e passa da 735 a 748 con un incremento dell’1,76%. Bene anche il comparto immobiliare che con 6.988 attività (erano 6.963 al 30 giugno di quest’anno) conferma il buon trend del settore legato alle abitazioni.

Infine, la parte più tradizionale del terziario, vale a dire il commercio al minuto e all’ingrosso che nel confronto tra secondo e terzo trimestre del 2021 hanno “tenuto”: 4 attività in più per il “minuto” (si passa da 11.948 a 11.952 unità) e 21 in più per l’ingrosso che si conferma come l’attività di maggior spessore con le sue 12.878 attività a fronte delle 12.857 di tre mesi prima. «L’impressione che emerge da questi dati – commenta in chiusura il presidente Bertin – è che nel corso dell’estate una certa qual ripresa legata alla regressione della pandemia, abbia stimolato la voglia d’impresa che è comunque una caratteristica del nostro territorio. Sarà interessante però vedere se la “quarta ondata” del Covid che stiamo vivendo in queste settimane non abbia di nuovo frenato la spinta propulsiva. In ogni caso appare evidente la resilienza del terziario nei confronti di un vero e proprio tsunami che avrebbe potuto minare dalle fondamenta un comparto che invece, pur tra mille difficoltà, continua a mantenere numeri e, con i numeri, alti livelli di occupazione».