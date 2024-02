La Provincia mette all'asta lo storico palazzo ex Apt: «Dobbiamo riportare in vita i nostri spazi»

La Provincia di Padova vende all'asta un immobile ad Abano Terme, precedentemente di proprietà dell'ex Azienda di Promozione Turistica.Si tratta del primo piano dell’ex Apt, tra via Pietro d’Abano e Largo Marconi, in zona pedonale. Lo spazio, per moltissimi anni sede dell’associazione Albergatori, ha una superficie complessiva di 594 metri quadrati ed è inutilizzato da oltre un decennio, a differenza del piano terra dove attualmente ci sono l’Info Point turistico, l’Ufficio postale, la Farmacia, la sede di un consorzio albergatori. La scadenza dell’asta pubblica – base per tutta l’area di 435 mila euro - è prevista per il 19 marzo 2024 presso la sede della Provincia di Padova, e consentirà di individuare l'offerta più vantaggiosa per l'ente provinciale.

Il vicepresidente Canella

Il Vicepresidente Daniele Canella, con delega al Patrimonio, sottolinea l'importanza di questa iniziativa: «L’alienazione di alcuni immobili è parte dei nostri sforzi costanti per valorizzare il nostro patrimonio immobiliare e far sì che dopo periodo di mancato utilizzo tornino ad essere utilizzati. Riconosciamo l'opportunità che queste proprietà rappresentano e vogliamo una soluzione concreta che possa riportare in vita questi spazi, centrali e strategici, ascoltando le richieste della comunità e delle categorie del territorio termale».

Il sindaco Barbierato

«Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso la rivitalizzazione di una parte significativa della nostra città - il commento del sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato - .L'impegno della Provincia è evidente, considerando l'importanza di questi immobili per Abano Terme, un progresso tangibile che aiuterà spero a definire nel prossimo futuro altre questioni prioritarie per tutta la cittadinanza aponense». Gli investitori e gli operatori interessati a partecipare all'asta pubblica potranno visionare l’avviso nell’Albo Pretorio sul sito web della Provincia oppure contattare l’ufficio patrimonio (patrimonio@provincia.padova.it).