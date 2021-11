La Provincia stanzia 2,5 milioni di euro per la viabilità di 16 comuni

«Anche quest’anno abbiamo voluto dedicare una cospicua somma del bilancio provinciale ai contributi destinati ai Comuni per il co-finanziamento di interventi per la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità comunale – dice il Presidente della Provincia di Padova Fabio Bui - Il Consiglio Provinciale, nei mesi scorsi, aveva approvato all’unanimità il regolamento per la concessione dei contributi, che non sono stati assegnati su base discrezionale, ma sulla base di progetti già allo stato definitivo, e quindi già in possesso di un corrispettivo finanziamento da parte dei Comuni interessati o di altri Enti».

I Comuni beneficiari

«Sono particolarmente felice di questi contributi - prosegue Bui - che vanno a dare ancora più sostanza al ruolo di una Provincia a servizio dei Comuni, soprattutto nei confronti delle municipalità più piccole, che devono trovare nell’Amministrazione Provinciale un interlocutore attivo che risponde alle loro esigenze». Sono 16 i comuni beneficiari dei contributi di importo complessivo pari a euro 2.5 milioni di euro, per lo più piccoli Comuni, in particolar modo della bassa padovana, come di seguito specificato: