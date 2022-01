La suggestione di AmoPadova sulla Prandina: «Riportiamo i cavalli in città»

L'associazione AmoPadova ha presentato uno studio per riqualificare l'ex caserma di via Orsini, su cui c'è un forte dibattito in città e provvisoriamente utilizzata come parcheggio. Da una parte chi vuole un park da 1000 posti auto a servizio di commercianti e frequentatori del centro storico e dall'alyra gli ambientalisti, che vogliono un parco e strutture per cultura e sociale. AmoPadova, che ha come riferimento Mario Liccardo, ha invece immaginato un futuro diverso, che colleghi la Prandina al Parco delle Mura e delle Acque, con un parcheggio seminterrato, un teatro moderno e un sistema di percorsi ciclopedonali che la colleghi al centro. Progetto che non dispiace affatto proprio al sindaco Giordani.

Nei video spiega tutto l'architetto Ivan Iobstraibizer