Associazioni, comunità e cittadini insieme con idee e progetti immaginando il futuro dell’Ex Marchesi

Il Comune di Padova, in collaborazione con la Fondazione per l’Innovazione urbana, ha avviato un percorso partecipativo dedicato all’ex-Marchesi.

L’obiettivo del percorso è di coinvolgere associazioni, comunità e cittadini per co-progettare gli usi e il modello gestionale degli spazi in ristrutturazione dell’edificio.

Ascolto della città

Le diverse fasi progettuali mirano a delineare un nuovo modello, a partire dagli approcci e dai metodi dell’immaginazione civica, coniugando ricerca, sapere tecnico amministrativo e ascolto della città.

Fasi del percorso

Il percorso si sviluppa in quattro fasi:

FASE 1 (novembre 2020 - gennaio 2021)

Analisi interna all’amministrazione

Fase pensata per costruire un allineamento dei settori per favorire collaborazione, trasparenza e raggiungimento di risultati predisponendo gli atti amministrativi a supporto dei processi di coinvolgimento.

Coinvolgimento di associazioni e gruppi informali attivi nel territorio

Il percorso di partecipazione prende avvio attraverso incontri mirati rivolti al terzo settore e alle comunità attive del territorio con progetti di mutualismo, volontariato, attività culturali e formative, definiti “corpi intermedi territoriali”. Secondo modalità diverse, come interviste e focus group, vengono coinvolti i soggetti portatori di interesse che si contraddistinguono per avere una conoscenza approfondita sui temi trattati e un punto di vista privilegiato sul territorio. Partendo dalle realtà che compongono la Consulta di Quartiere 2 (Arcella) , o che hanno partecipato a percorsi già realizzati nell’area o sull’edificio in questione, vengono identificate le aspettative favorendo un percorso secondo una modalità d’ingaggio a “cerchi concentrici”, andando man mano ad allargare il gruppo dei soggetti coinvolti. L’obiettivo è costituire un’alleanza territoriale il più possibile ampia e diffusa a supporto dell’ex Marchesi.

Raccolta di idee e proposte dalla cittadinanza

A seguito degli incontri con i corpi intermedi, il percorso si apre a tutti i cittadini e le cittadine. Si prevede una campagna di comunicazione ampia per condividere obiettivi del percorso e invitare tutti a partecipare a una fase di coinvolgimento, con assemblee e altri strumenti per favorire un percorso pubblico. Particolare attenzione viene dedicata a far emergere proposte e progettualità, alla condivisione degli obiettivi, all’integrazione dell’analisi già avviata dai corpi intermedi.

Principi di uso condiviso e affidamento

La fase conclusiva prevede la coprogettazione di un sistema di regole di gestione che privilegi uso condiviso e aperto alle realtà civiche del territorio. Con tutte le indicazioni emerse nelle fasi precedenti, questa fase intende condividere i contenuti progettuali di un avviso pubblico per l’affidamento dell’immobile.

L’attuale condizione di emergenza costringe a privilegiare modalità digitali e da remoto, come già ampiamente sperimentato in altri contesti dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana. Nell’ipotesi di un allentamento delle attuali restrizioni verso primavera del 2021, si possono immaginare momenti in presenza.

