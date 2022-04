Nasce il Laboratorio delle idee, un tavolo permanente per discutere con i giovani sull'attualità

L’amministrazione comunale di Este inaugura il nuovo Laboratorio delle Idee, un tavolo permanente e periodico per raccogliere idee e confrontarsi con i giovani su temi di attualità. Il Laboratorio, che si svolgerà come un gruppo informale di dialogo, si rivolge ai giovani atestini tra i 18 e i 36 anni circa d’età.

L'iniziativa

«Le riunioni del gruppo si svolgeranno in un clima di grande libertà, condivisione, ascolto e rispetto reciproco, in modo da costruire un ambiente non giudicante - spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Andrea Quadarella, promotore dell’iniziativa - Ogni partecipante potrà esprimere la sua opinione liberamente, senza bandiere politiche/partitiche. Il fine ultimo sarà quello di riportare i giovani a interessarsi della cosa pubblica e delle istituzioni, discutendo in maniera costruttiva, lontani da pregiudizi e stereotipi. Puntiamo a porre le basi per una comunità pensante, dove il singolo sappia allargare il proprio sguardo alla città, al Paese, all’Unione Europea e al mondo. La costituzione di un gruppo di discussione di questo tipo punta a essere la prima tappa di un percorso che conduca il Comune di Este a coinvolgere realmente i giovani in attività legate alla crescita sociale e culturale collettiva, un serbatoio d'idee per delle politiche giovanili partecipate e sentite direttamente». Tutti gli incontri, della durata prevista di un paio d’ore, si svolgeranno presso la biblioteca civica ‘Ada Dolfin Boldù’ di via Zanchi 17 in orario serale, di giovedì e avranno cadenza mensile. Non è prevista nessuna iscrizione e l’ingresso sarà totalmente libero. Sarà possibile la partecipazione di associazioni ed esperti del territorio, per il coordinamento e la stimolazione del dibattito.

La presentazione

Giovedì 5 maggio, alle ore 21, si svolgerà la presentazione del Laboratorio: un primo incontro che permetterà di porre le basi per trattare, successivamente, gli argomenti proposti. Si terrà uno scambio di idee sulla città a misura di giovane. Il successivo appuntamento è per giovedì 26 maggio, in cui si discuterà il tema scelto durante la presentazione. «Quest’anno si celebra l’Anno Europeo dei Giovani, occasione che ci permetterà di affrontare anche tematiche guidate e proposte dalla stessa Unione Europea - aggiunge Quadarella - I presenti avranno modo di riflettere e approfondire questioni riguardanti la connessione tra i giovani e l’Unione Europea, l’inclusività, salute mentale e benessere della persona, l’occupazione sostenibile e di qualità (green jobs), l’apprendimento di qualità, la libertà attraverso la partecipazione, oltre a tutti gli altri argomenti che verranno proposti dagli stessi partecipanti».