Lamorgese partecipa al convegno del legale di Morisi, i No Green Pass si preparano ad "accoglierla"

La ministra Lamorgese è stata annunciata sabato ad un convegno presso la Sala dei Giganti di piazza Capitaniato. Il suo approdo in città ha subito messo in allarme la Prefettura, che sta preparando un piano di ordine pubblico speciale per accoglierla conun grande spiegamento delle forze dell'ordine (mentre scriviamo è in corso un comitato di ordine pubblico convocato dal prefetto Grassi). Considerato il momento storico, Lamorgese è diventata obiettivo numero uno da parte del popolo No Vax e No Green Pass, che nelle loro chat stanno già organizzando il "ricevimento" in piazza Capitaniato. Molti di loro sono già a Trieste per partecipare alla manifestazione prevista insieme ai portuali, ma molti altri hanno deciso di rimanere proprio per accogliere la ministra, finita nel loro mirino dopo gli scontri di Roma alla Cgil, inspirati anche dagli attacchi di Lega e Fratelli d'Italia che ne hanno chiesto la testa. Lamorgese è attesa alle 15 per relazionare al convegno "Autorità pubbliche e libertà del cittadino" organizzato dall'associazione PadovaLegge, il cui presidente è Fabio Pinelli. Pinelli è un noto avvocato del padovano, che oggi difende anche Luca Morisi, l'ex spin doctor proprio del leader della Lega Matteo Salvini, sotto inchiesta per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. In mattinata, invece, allo stesso convegno interverrà la ministra della Giustizia Marta Cartabia, mentre poco prima di Lamorgese toccherà al presidente della Regione Luca Zaia, anche lui noto obiettivo di No Vax e No Green Pass.