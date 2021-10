Lamorgese passa, non sarà a Padova per il convegno di Pinelli

Non sarà presente oggi 23 ottobre a Padova la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Annunciata nel pomeriggio al convegno organizzato dall'associazione PadovaLegge, ha invece fatto sapere che si collegherà da remoto per l'intervento previsto al convegno attorno alle 16. Una delusione per gli organizzatori, ma anche per il popolo dei No Green Pass, che si stavano già organizzando per accoglierla con una manifestazione di protesta. Probabilmente proprio questo rischio ha spinto la ministra a non partecipare, evitando di alzare la tensione in una città in cui ormai da luglio migliaia di persone stanno marciando in centro per urlare il loro dissenso contro il Green Pass.