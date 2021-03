Lanzarin: «Ieri record di inoculazioni ma i vaccini sono terminati. Venerdì probabile stop campagna vaccinale»

E’ impegnato in videoconferenze il Presidente Zaia, il punto stampa quotidiano è così tenuto dall’assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin. Con lei la dottoressa Francesca Russo, capo dipartimento della prevenzione del Veneto. L'assessore alla sanità del Veneto ha riferito che è arrivata, anche se in ritardo, la fornitura di Pfizer. «Anche quelle di Moderna e AstraZeneca non saranno puntuali e quindi potrebbero esserci delle disdette per gli appuntamenti con le prime somministrazioni»

Ritardi

Quella passata è stata comunque una giornata molto positiva per quanto riguarda la campagna vaccinale, anche se qualche disguido c’è stato, come era prevedibile. Significativo quindi il dato delle inoculazioni: «Quella di martedì 30 è stata la giornata record da quando è cominciata la campagna vaccinale con 35464 somministrazioni». L’assessore fa i conti: «Da quando è partita la campagna sono state 835537 le dosi inoculate. 245316 sono cicli completi. La percentuale di over 80 raggiunta è del 65,1%». Fino a che ci sono i vaccini, si corre: «Oggi e domani manteniamo lo stesso trend ma la macchina si fermerà perché non ci sono vaccini a sufficienza». Questa la nota dolente, infatti. Sono arrivate le 83mila dosi di vaccino Pfizer mentre le 38mila di Moderna non saranno in Veneto prima venerdì. La Regione contava che arrivassero giovedì. Le 100mila di Vaxzevria, il vaccino prodotto da Astrazeneca, arrivano venerdì mattina perché la spedizione è partita tardi dal Belgio. «Non essendo precise le consegne è chiaro che questo ha delle ricadute sulla nostra programmazione». Se fino a oggi la possibilità di vaccinare gli eventuali accompagnatori era prevista, da adesso anche questa opportunità è messa in discussione vista la scarsità di dosi.

Portale

Intanto è pronto il sito per prenotare la vaccinazione: «Da domani, giovedì 1 aprile, parte il portale per la prenotazione, sarà subito attivo. Per ora la prenotazione è riservata solo agli over 80 e i 200mila soggetti fragili presenti in regione», ha precisato l’assessore Lanzarin.