Largo Europa, l'edicola chiude dopo 28 anni

Chiude, dopo 28 anni, l'ennesima edicola in centro storico. Ha infatti abbassato definitivamente le saracinesche e da mercoled' 2 novembre l'edicola di Piazzetta Sartori. Il titolare, il cinquantacinquenne Manuel Garieri, ha scelto di aprire una nuova attività, una tabaccheria a Piove di Sacco, in via Mazzini.