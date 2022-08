Mezzo sospiro di sollievo per gli allevatori padovani: riconosciuti più soldi per ogni litro di latte

Gli allevamenti dell’Alta Padovana, dove si concentra quasi un decimo del valore dell’intero settore lattiero veneto (i dati sono indicati nell’ultimo censimento generale dell’Agricoltura Istat), tirano un mezzo sospiro di sollievo. Nei giorni scorsi, sottolinea Cia Padova, è stato raggiunto un accordo con Italatte, società del gruppo Lactalis, per l’acquisto del latte da parte dei grandi distributori.

Latte

Questi i numeri: ad agosto verranno riconosciuti agli stessi allevatori 55 centesimi al litro, a settembre e ottobre 57 centesimi al litro, a novembre 58 centesimi al litro, mentre a dicembre 60 centesimi al litro. «Bene, ma non benissimo - commenta il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato - L’aumento ottenuto rischia di essere superato presto dall’incremento dei costi di produzione, che non si ferma, complice l’instabilità dei mercati e, ora, anche quella politica con la caduta del Governo». Nell’Alta, è Gazzo il Comune con più allevamenti di bovini da latte: 73, per un totale di 3.953 capi. A seguire San Pietro in Gù - 60 allevamenti e 4.133 capi - e Piazzola sul Brenta, 47 allevamenti e 1.266 capi. A livello provinciale, gli allevamenti padovani con vacche da latte sono 2.683, per complessivi 145.192 capi, e un fatturato annuo che supera gli 80 milioni di euro. Tutti, appunto, continuano a registrare un’impennata dei costi produttivi: solo nel primo trimestre dell’anno, gli esborsi degli allevatori sono cresciuti del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. Sono aumentati i prezzi degli animali da allevamento (+9,8%) e dei mangimi (+21%), oltre che dei prodotti energetici (+61,5%). «La dinamica dei prezzi di vendita ha dimostrato di non essere in grado di assorbire i maggiori costi - commenta il presidente della zona Cia di Cittadella, Luca Bisarello - esponendo gli allevatori all’erosione dei margini di guadagno, ormai ai minimi storici. Ad aggravare il quadro, poi, le altissime temperature estive che stanno provocando una minore produzione di latte, con minori rese anche del 15% sulla media del periodo. In questo scenario, con un’inflazione che a giugno ha registrato un +8%, e lo spettro di una contrazione dei mercati finanziari che rischia di impattare disastrosamente sui mutui e sulla liquidità delle aziende agricole, sottoscrivere un accordo che non contempla la variabilità e la complessità di tutti questi elementi rischia di avere un effetto controproducente sulla sostenibilità economica delle stalle, già in una situazione di forte difficoltà a motivo dei forti rincari dell’alimentazione del bestiame, acuiti dalla perdurante siccità che sta mettendo a rischio le colture foraggere».

Decreto

Al fine di compensare, almeno in parte, le aziende zootecniche colpite dall’incremento dei costi delle materie prime, dal caro energia, e dalle conseguenze dirette e indirette del conflitto in Ucraina, il Ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, ha firmato il Decreto da 80 milioni di euro denominato “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”. «Si tratta di un intervento emergenziale - conclude Trivellato - a favore di un comparto, quello zootecnico, che resta strategico. Tuttavia, chiediamo alle Istituzioni misure strutturali, che mettano le imprese agricole nelle condizioni di lavorare e percepire un equo reddito».