Giulia Cecchettin, è il giorno del conferimento della laurea alla memoria

Un momento solenne per un doveroso riconoscimento: si terrà oggi, venerdì 2 febbraio, a partire dalle ore 11 nell’Aula Magna di Palazzo Bo il conferimento della laurea alla memoria in Ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin, 22enne studentessa dell'Università di Padova vittima di femminicidio per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta pochi giorni prima della discussione di tesi.

Laurea alla memoria

Alla cerimonia, che sarà aperta dai saluti della rettrice Daniela Mapelli, sarà presente anche il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. I familiari di Giulia, ovvero il padre Gino e la sorella Elena, prenderanno la parola durante l'evento: a loro verrà consegnato dalla rettrice il diploma di laurea. In sala sono molti compagni di studio e amiche di Giulia, a cui dedicheranno un saluto. Tra gli interventi sono in programma anche quello del direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, Gaudenzio Meneghesso, e della relatrice della tesi di laurea di Giulia Cecchettin, Silvia Todros.

Streaming

Sarà possibile assistere in streaming alla cerimonia a questo link.