Le lauree in piazza, per la prima volta: l'iniziativa dell'Università di Padova

Mercoledì 21 luglio alle ore 10 in piazza Eremitani si terrà la cerimonia di conferimento delle lauree triennali da parte del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova.

Lauree

Il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova ha deciso di uscire dal perimetro dell’Ateneo per includere quello più ampio della nostra città, con la quale condividiamo una grande ricchezza culturale, e per rimarcare lo stretto legame che esiste tra il nostro Ateneo, che sta per compiere 800 anni, e Padova città della scienza, ma anche di meravigliose bellezze artistiche, che da sempre offre accoglienza alla comunità dei nostri studenti. Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Rosario Rizzuto e del Direttore di Dipartimento Luigi Bubacco, la Prolusione sarà tenuta dal professor Telmo Pievani e quindi si procederà al conferimento delle lauree a 63 studenti e studentesse appartenenti ai corsi di laurea triennale in Biologia, Biotecnologie, Biologia Molecolare e Scienze Naturali. Le congratulazioni e il saluto dell’Ateneo alle neolaureate e ai neolaureati saranno affidati al Conservatorio Cesare Pollini, che in chiusura di cerimonia eseguirà una versione ridotta di “Rhapsody in Blue” di George Gershwin. In caso di maltempo la cerimonia si terrà presso l’Auditorium del Conservatorio Cesare Pollini. Le presenze saranno regolamentate dalle norme di distanziamento vigenti.