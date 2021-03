Aspettando la riapertura: investiti nell'Alta oltre 50mila euro per lavagne e nuovi arredi scolastici

Otto nuove Lavagne Interattive di ultima generazione, ma anche 200 banchi e 200 sedie e poltroncine per l’Aula Magna: strumenti e arredi acquistati dal Comune nei mesi scorsi per una spesa di 54mila euro e destinati alla scuola media.

Si concretizza così l’attenzione al mondo della scuola da parte del Comune di Carmignano di Brenta. Spiega il vicesindaco reggente Eric Pasqualon: «Gli alunni sono i nostri cittadini di domani e avranno responsabilità, diritti e doveri. Ed è la scuola ad accompagnarli nella loro crescita, portandoli a diventare donne e uomini in grado di gestire con consapevolezza la loro vita e a contribuire alla crescita della comunità». Le nuove lavagne, banchi e le sedie, insieme alla fornitura delle nuove poltroncine che sostituiranno tutte quelle presenti in Aula Magna, sono già state installate. Aggiunge Pasqualon: «Grazie a questo investimento ora tutte le aule sono dotate di una Lavagna Interattiva connessa ad Internet, strumenti indispensabili per offrire ai ragazzi lezioni dinamiche e affascinanti e per lavorare in team. Lo schermo è grande, 75 pollici, touch e permette a più persone di lavorare contemporaneamente sulla superficie, favorendo la collaborazione e la produzione di idee». Nuove Lavagne Interattive sono ora anche nei laboratori dove si tengono le lezioni di arte e di musica, e porteranno nelle aule il fascino di opere d’arte e monumenti e la musica ad alta definizione. Conclude Pasqualon: «Siamo orgogliosi di aver messo a disposizione di tutti i Ragazzi le migliori tecnologie, per rendere le lezioni in classe sempre più utili e interessanti. È una risposta anche alle richieste fatte dai membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sappiamo che sono già abituati a utilizzare i cellulari e i computer a casa. Siamo orgogliosi di potere offrire le medesime possibilità anche a scuola e siamo certi che gli insegnanti saranno per i ragazzi una guida competente per una navigazione sicura nel mondo di Internet».