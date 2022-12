Lavoratori in piazza: «Aumenta tutto ma non gli stipendi, basta sfruttamento»

Sono arrivati da tutta la regione, gruppi di lavoratori che si sono dati appuntamento alle 9 e 30 di fronte alla stazione dei treni per dar vita poi a un corteo che ha attraversato la città per concludersi poi davanti alla Prefettura, in piazza Antenore. Erano circa in settecento. Ad aprire il corteo le lavoratrici delle cooperative che offrono il servizio di pulizie a grandi aziende, come ad esempio l'Ikea. Sono mesi che chiedono sia loro riconosciuta una giusta retribuzione. Con loro anche tanti lavoratori della logistica e del mondo della scuola. In corteo hanno sfilato anche le consigliere comunali Marta Nalin e Chiara Gallani oltre naturalmente ai delegati di Cobas Scuola, di Adl e attivisti e attiviste dello spazio Catai e di Non Una di Meno.