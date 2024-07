Agosto di passione per chi viaggerà in treno: tratta regionale chiusa per tre settimane

«Dalle 00.30 del 31 luglio alle 6 del 21 agosto Rfi ha disposto la chiusura della linea ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Vicenza, che riguarderà anche il nodo di Vicenza e, quindi, le tratte Vicenza-Treviso e Vicenza-Schio, in modo da consentire l’esecuzione dei lavori del cantiere Alta Velocità Alta Capacità tra Padova e Brescia. Insieme con Trenitalia, Rfi e Infrastrutture Venete abbiamo lavorato per la messa a terra di un servizio, in parte sostitutivo e in parte alternativo, per garantire a tutti gli utenti, pendolari e turisti, di arrivare a destinazione. Chiediamo un po’ di pazienza per questi 21 giorni di disagio: si tratta di un investimento finalizzato al miglioramento del servizio ferroviario e per concludere il prima possibile i lavori di realizzazione della nuova linea dell’Alta Velocità»: ad affermarlo è la vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, a Verona per illustrare, insieme con l’Assessore alla Mobilità del Comune di Verona, Tommaso Ferrari, le modifiche all’offerta ferroviaria che interesseranno la linea Milano-Venezia e, in particolare, il tratto tra Verona Porta Nuova e Vicenza. Saranno realizzati, infatti, i nuovi tratti della linea ferroviaria esistente, per complessivi 7 chilometri, nell’ambito dei lavori della Linea Alta Velocità/Alta Capacità Verona-Padova, primo lotto funzionale Verona - Bivio Vicenza, opere affidate da Rfi (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) al General Contractor Iricav Due, con la direzione dei lavori affidata ad Italferr. Erano presenti anche il Direttore Generale di Infrastrutture Venete, Alessandra Grosso, il Direttore Direzione Regionale Trenitalia Veneto, Ivan Aggazio, e, per RFI, il Direttore DOIT Verona Emanuele Lolli, il Direttore Direzione Investimenti progetti AV/AC Luigi De Amicis e il Direttore Pianificazione e Programmazione Nord Est Rosina Oliveto.

I lavori

Nel dettaglio, dalle 00.30 di mercoledì 31 luglio alle 6 di mercoledì 21 agosto 2024 sarà attuata un’interruzione continuativa della linea Verona Porta Nuova-Vicenza, con variazioni di percorso, limitazioni, cancellazioni, e con contestuale sospensione della circolazione tra Vicenza-Schio e Vicenza-Cittadella. L’offerta commerciale nelle tratte interessate dai provvedimenti di limitazione alla circolazione sarà garantita da un servizio bus a cura delle aziende di trasporto ferroviario. Maggiori informazioni sulle soluzioni di viaggio si possono trovare su sito e app delle imprese ferroviarie o presso assistenze clienti e biglietterie.