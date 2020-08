Rete fognaria, prosegue l'estensione nel Comune della prima cintura urbana

La pandemia da Covid-19 ha frenato per alcuni mesi i cantieri, ma sono ormai pronti a ripartire e ad andare in gara d’appalto a fine anno i nuovi lavori che vedranno estendere ulteriormente la copertura della rete fognaria ad Albignasego.

Fognature

«Una copertura già ottima» sottolinea l’assessore all’ambiente Maurizio Falasco «poiché Albignasego, che rientra nell’agglomerato con Padova e Ponte San Nicolò, ha una percentuale di utenti allacciati dal servizio fognario pari al 96%, per un totale di 177,2 km di rete e quasi 11mila utenze tra domestiche e assimilabili alle domestiche come negozi, studi medici e studi professionali, attività artigianali». Allacciare le utenze domestiche ed aziendali alla rete fognaria risponde a precise direttive della Comunità europea e fornisce un importante contributo alla lotta all’inquinamento, in quanto limita il rilascio nell’ambiente di scarichi incontrollati e non adeguatamente depurati. «È per questo - prosegue l'assessore - che stiamo proseguendo con il piano di allacciamenti delle utenze alla rete fognaria che vedrà andare in gara d’appalto a fine anno un importante cantiere, che si snoderà su due fronti: via Montegrappa e la parte terminale di via Manzoni».

Lavori

In via Montegrappa l’inizio dei lavori è previsto per la primavera dell’anno prossimo, al termine dei quali cominceranno quelli in via Manzoni, per un importo di 380mila euro, interamente a carico di Acquevenete, che eseguirà le opere. Contestualmente alla realizzazione della rete fognaria, si provvederà anche a sostituire la vecchia condotta idrica. Aggiunge l'assessore Falasco: «Successivamente si andrà a realizzare la fognatura in via Santo Stefano, sia verso via Mascagni che verso Carpanedo, e in via Paganini». L’importo complessivo di tutti questi lavori, compresa la realizzazione della sostituzione della rete idrica (acquedotto), ammonta a un milione e mezzo di euro, interamente a carico di Acquevenete. In precedenza, tra il 2016 e il 2018, era stato investito un altro milione e 40mila euro per interventi fognari nelle vie San Tommaso, Foscolo, Tasso, Marconi, San Bellino e per il collegamento della zona industriale.